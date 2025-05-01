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Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

15:121/05/2025, Perşembe
AA
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Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la görüştü. Al Nahyan da Putin ve Rus halkını, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazanılan zaferin 80. yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

Kremlinden yapılan açıklamaya göre, Putin ve Al Nahyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, stratejik nitelikte olan siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlarda başarılı bir şekilde gelişen Rusya-BAE ilişkilerinde ulaşılan seviyeden duyulan memnuniyet dile getirildi.


Yakın işbirliğinin son derece hassas uluslararası konularda bile diyalog yürütülmesini mümkün kıldığı vurgulanan görüşmede Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki tutuklu değişiminin organize edilmesinde BAE'nin sağladığı yardımdan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.


Al Nahyan da Putin ve Rus halkını, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazanılan zaferin 80. yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti. Putin, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Seyf bin Zayid Al Nahyan'ı dün Kremlin Sarayı'nda kabul etmişti.



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