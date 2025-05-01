Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Kremlinden yapılan açıklamaya göre, Putin ve Al Nahyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, stratejik nitelikte olan siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlarda başarılı bir şekilde gelişen Rusya-BAE ilişkilerinde ulaşılan seviyeden duyulan memnuniyet dile getirildi.