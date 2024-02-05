Putin BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü: Gazze'de ateşkes acilen sağlanmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede Gazze'deki durumu ele aldı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ile Al Nahyan telefon görüşmesi yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki durumun ele alındığı görüşmede, Gazze'ye ek insani yardımın yapılması ile ilgili adımlar ele alındı, Rusya ile BAE'nin "ateşkesin acilen sağlanması, Filistin sorununa uluslararası hukuk temelinde uzun vadeli ve adil bir çözüm bulunması amacıyla siyasi sürecin yeniden başlatılması gerektiği" yönündeki yaklaşımları teyit edildi.

Ukrayna'daki durumun da istişare edildiği görüşmede, Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rusya'ya ait "İl-76" tipi uçağın Ukrayna ordusunca vurulması olayı ele alındı ve Rusya'nın bu olayla ilgili uluslararası soruşturma yapılmasından yana olduğu dile getirildi.

Putin, BAE'nin Rusya ile Ukrayna arasında yapılan askeri esir değişiminde arabuluculuk rolü üstlenmesinden dolayı Al Nahyan'a teşekkür etti.



