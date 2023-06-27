Putin'den Al Nahyan ile Wagner isyanı görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonundan halka seslendi. Wagner'in isyanının ardından ilk kez konuşan ve "Toplumumuz güçlendi" diyen Putin, kan dökülmesini önleyen Wagner'in komutanlarına ve askerlerine de teşekkür etti. Putin ayrıca "Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus’a gidecekler" ifadelerini kullandı.