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Dünya

Putin'den Al Nahyan ile Wagner isyanı görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki liderin görüşmesinde Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı ele alındı. İkili ilişkilerinin de değerlendirildiği görüşmede Putin, Al Nahyan ve halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.

00:24 . 27/06/2023 Salı
AA
Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Rusya'daki isyanı görüştü.

Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Rusya'daki isyanı görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Wagner grubunun Rus yönetimine isyanını ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in 24 Haziran'daki Rus hükümetine yönelik isyan girişiminin ele alındığı görüşmede, BAE lideri Rus yönetiminin eylemlerine tam destek verdiğini kaydetti.

İkili ilişkilerinin de değerlendirildiği görüşmede Putin, Al Nahyan ve halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.



#Al Nahyan
#BAE
#isyan
#Putin
#Rusya
#Telefon görüşmesi
40 dakika önce
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