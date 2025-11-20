BM’den Netanyahu’nun Suriye ziyareti için uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in işgal ettiği tampon bölgeye ziyaretinin ardından açıklamada bulundu. Günlük basın toplantısında konuşan Dujarric, Netanyahu'nun, Esad rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Suriye'deki tampon bölgeye ziyareti için, “Bu ziyaret, en hafif tabirle endişe verici” dedi.

Dujarric, İsrail'i 1974 tarihli geri çekilme anlaşmasına saygı göstermeye çağırarak, “Hatırlayacağınız gibi Güvenlik Konseyi, yakın zamanda kabul edilen 2799 sayılı kararda Suriye'nin tam egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü çağrısında bulunmuştu” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreterliği Sözcülüğü’nden yapılan yazılı açıklamada da “Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Najat Rochdi, İsrail siyasi liderliğinin bugün Suriye topraklarına girmesini ve Suriye'nin egemenliğine yönelik daha ciddi bir ihlalde bulunmasını kınadı” denildi.