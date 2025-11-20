Yeni Şafak
BM'den Netanyahu'nun Suriye ziyareti için uyarı

BM’den Netanyahu’nun Suriye ziyareti için uyarı

09:30 20/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
DHA
Stephane Dujarric, Netanyahu'nun, İsrail'in işgal ettiği tampon bölgeye ziyaretinin ardından açıklamada bulundu.
Stephane Dujarric, Netanyahu'nun, İsrail'in işgal ettiği tampon bölgeye ziyaretinin ardından açıklamada bulundu.

Birleşmiş Milletler, Binyamin Netanyahu’nun Suriye’de işgal altındaki bölgeye yaptığı ziyaretin ‘endişe verici’ olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in işgal ettiği tampon bölgeye ziyaretinin ardından açıklamada bulundu. Günlük basın toplantısında konuşan Dujarric, Netanyahu'nun, Esad rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Suriye'deki tampon bölgeye ziyareti için, “Bu ziyaret, en hafif tabirle endişe verici” dedi.


Dujarric, İsrail'i 1974 tarihli geri çekilme anlaşmasına saygı göstermeye çağırarak, “Hatırlayacağınız gibi Güvenlik Konseyi, yakın zamanda kabul edilen 2799 sayılı kararda Suriye'nin tam egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü çağrısında bulunmuştu” ifadelerini kullandı.


BM Genel Sekreterliği Sözcülüğü’nden yapılan yazılı açıklamada da “Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Najat Rochdi, İsrail siyasi liderliğinin bugün Suriye topraklarına girmesini ve Suriye'nin egemenliğine yönelik daha ciddi bir ihlalde bulunmasını kınadı” denildi.






