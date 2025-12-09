UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta karşılaşmaları devam ediyor. TRT 1 ve Tabii Spor kanalları üzerinden yayınlanan dev karşılaşmalar futbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Ülkemizi temsil eden Galatasaray bu akşam Monaco deplasmanında 3 puan peşinde. İlk 11'lerin belli olduğu Monaco-Galatasaray maçını Trt 1 ve dijital platform Tabii Spor kanalı üzerinden canlı izlemek için gereken tüm detaylar sayfamızda. İşte 9 Aralık 2025 Şampiyonlar Ligi Monaco-Galatasaray maçı TRT 1 şifresiz canlı izleme ekranı ve maçtan notlar.
MONACO-GALATASARAY MAÇI TRT 1 VE TABİİ'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Monaco ile Galatasaray bu akşam saat 23.00'da kozlarını paylaşacak. Mücadele TRT 1 ve Tabii Spor dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
MONACO GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ AÇIKLANDI
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: II. Louis
Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)
Monaco: Hradecky, Henrique, Vanderson, Salisu, Kehrer, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Galatasaray, Avrupa'da 334. kez sahne alacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında bu akşam Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'ya konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 334. maçına çıkacak.
1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 333 maçta mücadele etti.
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 125 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 459 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 505 gole engel olamadı.
Devler Ligi"nde 18. sezon
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.
Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.
Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti. Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.
"Devler Ligi"nde 163. randevu
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 163. kez sahne alacak. UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 127 kez mücadele etti.
Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 44 galibiyet, 39 beraberlik ve 79 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 172 kez sarsan sarı-kırmızılılar, kalesinde 270 gol gördü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.
Avrupa'da son 15 müsabakanın 11'ini kaybetmedi
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 15 müsabakanın 11'inde mağlubiyet yüzü görmedi.
Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 5'i ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 15 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Son 23 Şampiyonlar Ligi maçında 5 galibiyet
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 23 müsabakada 5 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 23 karşılaşmada 5'er galibiyet ile beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı.
TRT 1 4A Türksat uydu için frekans ayarları
TRT 1 uydu frekans bilgileri şu şekilde ayarlanmalı:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: ¾
Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra ‘Okey’ tuşuna basarak frekansları kaydedin. Menüden çıkmak için ‘Exit’ tuşuna basın.
Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD’yi bulun.
Bu ayarları yaptıktan sonra maçları uydu üzerinden TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
tabii nedir?
tabii, TRT'nin Türkiye'yi dünyaya taşıyan küresel yayın platformudur.
Dizi, film, program, belgesel ve birçok tabii orijinal içeriğin izlenebileceği Türkiye'nin küresel çevrimiçi yayın hizmetidir. Aksiyon, drama, komedi ve daha fazlasını kapsayan 30'dan fazla orijinal ve 15.000 saatten fazla içerikle tabii evrensel hikayeler sunuyor. Çeşitliliği ve değerleri kutlayan benzersiz bir yayın deneyimi için her zaman, her yerde bize katıl.
Tabii Türkiye Premium paket ücreti ne kadar? Yıllık taahhüt vermem gerekiyor mu?
Aylık 99 TL ödeyerek tabii Premium satın alınabilir ve avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsin. tabii Premium için yıllık bir taahhüt vermene gerek yok. Paket süresi aylıktır. Ödeme talimatını iptal etmediğin, kredi kartını ödemeye kapatmadığın ve paketini iptal etmediğin sürece paket bedeli her ay yansıtılır.
tabii'yi televizyonumda nasıl izleyebilirim?
Televizyonunda tabii izlemek için tabii uygulamasını Android TV, Google TV ve Apple TV için ilgili uygulama mağazalarından indirebilirsin.
tabii'ye webOS (LG), Tizen (Samsung) ve Vestel işletim sistemli Akıllı TV'lerden de erişebilirsin.