Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte maçtan bilgiler

Şampiyonlar Ligi’nin 6’ncı haftasında Barcelona ile Eintracht Frankfurt, Camp Nou’daki kritik maçta karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi’ndeki eşleşmede rakibine karşı galibiyet alamayan Barcelona, bu kez taraftarı önünde rövanşı almak istiyor. Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Frankfurt ise zorlu deplasmandan puan çıkararak gruptaki iddiasını sürdürme peşinde olacak.





Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 6’ncı hafta mücadelesinde Barcelona ile Eintracht Frankfurt, 9 Aralık Salı günü saat 23.00’te karşılaşacak. Karşılaşma Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Barcelona Eintracht Frankfurt maçı Tabii Spor1 canlı izle (Ücretli üyelik gerektirir)

İkili rekabette tablo: Barça hâlâ kazanamadı

Barcelona ile Eintracht Frankfurt bugüne kadar Avrupa kupalarında yalnızca iki kez karşılaştı. Bu maçların birini Frankfurt kazanırken diğeri beraberlikle sonuçlandı. Katalan ekibi, rakibi karşısında henüz galibiyet elde edemedi.





Frankfurt, Camp Nou’daki tek maçında 3-2'lik unutulmaz bir galibiyet alarak dikkat çekmişti. Bu karşılaşma, o yarı final eşleşmesinin adeta rövanşı niteliği taşıyor.





Barcelona’nın maç öncesi form durumu

Barcelona, son 5 resmi maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Athletic Bilbao’ya karşı 4-0’lık dominant galibiyet, takımın hücum gücünü ön plana çıkardı.





Lewandowski: İstikrarlı formuyla takımın en büyük kozu. Lamine Yamal: Yükselen performans grafiği ve yaratıcılığıyla dikkat çekiyor. Barça, son 8 Şampiyonlar Ligi maçında yalnızca 2 galibiyet alabildi. Ayrıca 5 maçın 3’ünde 3 veya daha fazla gol yedi.





Eintracht Frankfurt düşüşte

Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi’nde son 4 maçında galibiyet alamadı (1B 3M). Son iki maçta ise gol dahi bulamadı. RB Leipzig deplasmanında alınan 6-0’lık ağır yenilgi, takımın form düşüşünün en net göstergesi oldu. Arthur Theate: Bu sezon pres altında başarılı paslarıyla dikkat çekiyor.

Barcelona orta sahasına karşı kilit rol üstlenmesi bekleniyor.





Öne çıkan oyuncu istatistikleri

Robert Lewandowski: Kariyerinde Frankfurt’a karşı 15 maçta 15 gol attı. Bu istatistik onu maçın en büyük tehdidi yapıyor.

Lamine Yamal: 19 yaşına gelmeden önce Şampiyonlar Ligi’nde 13 gole katkı yaptı (7 gol, 6 asist). Tarihi bir başarıya imza atmış durumda.