İstanbul'da yaşanan su kesintisi ardından 'Sular ne zaman gelecek?' sorusu öne çıkıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak. Su keninti ve su arıza listesi için sorgulama sayfası haberimizde.

SU KESİNTİ LİSTESİ 9 ARALIK 2025

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 9 Aralık su kesinti programı paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda 10 ilçede 4 saatlik su kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. Su kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Eyüpsultan, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bayrampaşa ilçeleri yer alıyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Eyüpsultan, Kağıthane, Beyoğlu ilçesinde 9 Aralık Salı günü 10:00-14:00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

Şişli, Beşiktaş, Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bayrampaşa ilçesinde 9 Aralık Salı saat 10:00-14:00 saatleri arasında su kesintileri yaşananacak.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

İSKİ, su kesintisi yapılacak ilçeler listesini açıkladı.