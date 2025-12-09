Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.34'te merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Tunceli Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunmaktadır. Pülümür ilçesi birinci derece, Ovacık ilçesi ve Akpazar bucağı ikinci derece ve diğer bölgeleri ise 3. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Son 50 yıl içerisinde meydana gelen doğal afet sıralamasında Tunceli Türkiye’deki iller arasında ilk 10’da yer almaktadır. 1958’den günümüze 924 afet olayı meydana gelmiştir. Peki Tunceli’de deprem fay hattı nereden geçiyor? Tunceli deprem haritası

Tunceli deprem bölgesinde mi, fay geçiyor mu?

Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aylan Sancar, Tunceli bölgesinde geçen fay zonları üzerinde yaptıkları araştırmalarda diri olan 3 ayrı fay zonunun yakın zamanda 7'den büyük deprem üretebileceğini ileri sürdü.

Sancar, Tunceli ve civar illerde 3 ayrı fay zonu üzerinde uzun bir süredir araştırmalar yaptıklarını belirterek,"Yaptığımız çalışmaların ilki Bingöl'ün Yedisu İlçesi ile Erzincan'ın Üzümlü İlçesi arasında yer alan, yaklaşık 75 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Erzincan'ın Üzümlü ile Bingöl'ün Yedisu ilçesi arasında kalan kısmı Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nin bir kısmını da içersine alıyor. Deprem potansiyeli olduğu bütün uzmanlar tarafından kabul edilen bir fay hattıdır." ifadesini kullandı.

Tunceli deprem risk haritası