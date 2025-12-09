Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Tunceli deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Tunceli deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

16:059/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tunceli deprem risk haritası fay hattı
Tunceli deprem risk haritası fay hattı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 15.34'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Bu deprem sonrası Tunceli deprem riski haritası merak konusu oldu. Peki Tunceli’de deprem fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor? İşte Tunceli deprem fay hattı haritası.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.34'te merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Tunceli Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunmaktadır. Pülümür ilçesi birinci derece, Ovacık ilçesi ve Akpazar bucağı ikinci derece ve diğer bölgeleri ise 3. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Son 50 yıl içerisinde meydana gelen doğal afet sıralamasında Tunceli Türkiye’deki iller arasında ilk 10’da yer almaktadır. 1958’den günümüze 924 afet olayı meydana gelmiştir. Peki Tunceli’de deprem fay hattı nereden geçiyor? Tunceli deprem haritası

Tunceli deprem bölgesinde mi, fay geçiyor mu?

Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aylan Sancar, Tunceli bölgesinde geçen fay zonları üzerinde yaptıkları araştırmalarda diri olan 3 ayrı fay zonunun yakın zamanda 7'den büyük deprem üretebileceğini ileri sürdü.

Sancar, Tunceli ve civar illerde 3 ayrı fay zonu üzerinde uzun bir süredir araştırmalar yaptıklarını belirterek,"Yaptığımız çalışmaların ilki Bingöl'ün Yedisu İlçesi ile Erzincan'ın Üzümlü İlçesi arasında yer alan, yaklaşık 75 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Erzincan'ın Üzümlü ile Bingöl'ün Yedisu ilçesi arasında kalan kısmı Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nin bir kısmını da içersine alıyor. Deprem potansiyeli olduğu bütün uzmanlar tarafından kabul edilen bir fay hattıdır." ifadesini kullandı.

Tunceli deprem risk haritası

Aylan Sancar, Tunceli’de meydana gelebilecek deprem fay hattına dikkat çekerek, “Yedisu fayı için deprem riski yüksek durumda. Elde edilen veriler üzerinde en son 1784 yılında deprem olan Yedisu segmentinin çok yakın bir zamanda yaklaşık olarak 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceğini ortaya koymaktadır. Bu fay hattının Tunceli merkeze uzaklılığı yaklaşık 70 kilometre Pülümür'e olan uzaklılığı 30 kilometre. Bu fay hattı üzerinde meydana gelecek bir deprem ilimiz içinde ciddi bir tehlike yaratacak ve çok ciddi bir hasara neden olabilir." dedi.

#tunceli
#tunceli deprem
#tunceli deprem risk haritası
#tunceli deprem riski olan ilçeler
#tunceli fay hattı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 9 Aralık UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı