Türkiye aktif fay hattı haritası

Son depremler listesi, yaşanan sismik aktivite hakkında güncel bilgi edinmek için en güvenilir kaynaklardan biridir. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan bu listeler sayesinde, depremlerin büyüklüğü, yeri ve zamanı gibi detaylara ulaşmak mümkündür. Bu bilgiler, hem bilim insanları hem de vatandaşlar tarafından deprem riskini değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak için kullanılmaktadır.