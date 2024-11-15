Türkiye, aktif fay hatlarıyla çevrili olduğundan deprem riski yüksek bir ülkedir. Türkiye fay hattı haritası, depreme duyarlı bölgeleri net bir şekilde gösterir. Türkiye deprem haritası, özellikle deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir kaynak olup, risk altındaki bölgeleri işaret eder. Bu nedenle deprem bilgilerini düzenli olarak kontrol etmek büyük önem taşır. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremleri listesi üzerinden anlık deprem verilerine ulaşmak mümkün. İşte güncel Türkiye aktif fay hattı haritası.
Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle aktif fay hatları üzerinde yer alan ve sık sık depremlerle karşı karşıya kalan bir ülkedir. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan verilere göre, ülkemizde her gün onlarca küçük büyük deprem meydana gelmektedir. Bu durum, deprem riskini her zaman gündemde tutmayı zorunlu kılmaktadır.
Türkiye fay hattı haritası ve deprem haritası üzerindeki yoğunluk, ülkemizin deprem kuşağında yer aldığının en önemli göstergelerindendir. Özellikle büyük şehirlerin bulunduğu bölgelerde yer alan aktif fay hatları, olası büyük depremlerde ciddi riskler taşımaktadır. Bu nedenle, deprem öncesi hazırlıkların yapılması ve yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Son depremler listesi, yaşanan sismik aktivite hakkında güncel bilgi edinmek için en güvenilir kaynaklardan biridir. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan bu listeler sayesinde, depremlerin büyüklüğü, yeri ve zamanı gibi detaylara ulaşmak mümkündür. Bu bilgiler, hem bilim insanları hem de vatandaşlar tarafından deprem riskini değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak için kullanılmaktadır.
TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye Deprem Tehlike Haritası yenilenerek, 18 Mart 2018 tarihli RG'de yayınlanmış, 1 Ocak 2019 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.
Proje, Başkanlık tarafından yürütülmekte olan Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında desteklenmiştir. Ayrıca, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından da destek verilmiştir. Ayrıca "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" de aynı tarihli RG'de yayınlanmış olup, eş zamanlı olarak yürürlüğe girmiştir.
İşte riskli bölgelere göre Türkiye deprem tehlike sıralaması;
BİRİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ OLAN BÖLGELER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
İKİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ OLAN BÖLGELER
Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKİ OLAN BÖLGELER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEDİR?
Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin doğusunda olan doğrultu atımlı bir fay hattıdır. Anadolu Levhası ile kuzeye doğru hareket eden Arap Levhası arasındaki dönüşüm tipi tektonik sınırı oluşturur. İki levhanın göreli hareketlerindeki fark, fay boyunca sol yanal harekette kendini gösterir. Doğu ve Kuzey Anadolu fayları, Avrasya Levhası ile devam eden çarpışma nedeniyle sıkıştırılan Anadolu Levhasının batıya doğru hareketini birlikte barındırır.
Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son bulur.
DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.