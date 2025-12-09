Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin bir numaralı gündeminde yer alıyor. Motorin ve mazot fiyatları, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemidir. Güncel akaryakıt fiyatları , ekonomik koşullara ve dünya petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak sık sık değişmektedir. 9 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla benzin ve motorin (mazot) fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmuyor. Peki 9 Aralık 2025 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin ve motorin fiyatları.