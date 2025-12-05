Yeni Şafak
1 Ocak resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 1 Ocak 2026 yarım gün mü, tam gün mü?

13:285/12/2025, الجمعة
G: 5/12/2025, الجمعة
1 Ocak
1 Ocak

Yılın son günlerine yaklaşırken "1 Ocak resmi tatil mi" sorusu yoğunluk kazanıyor. Resmi tatillerde yarım gün ve tam gün tatillerin yaşanması söz konusu. 1 Ocak bu yıl hangi güne geleceği, okul ve işyerlerinde de tam gün tatil olup olmayacağı şimdiden merak ediliyor. Peki, 1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak'ta tam gün mü, yarım gün mü, okullar tatil olacak mı? İşte 1 Ocak 2026 resmi tatil ile ilgili detaylar...

Her yıl 1 Ocak günü farklı günlere denk geliyor. Bu yıl hafta içi günlerine denk gelen yılbaşı hakkında tatil araştırması sürüyor. Bu yıl 1 Ocak hangi gün? 1 Ocak resmi tatil mi?

1 OCAK 2026 HANGİ GÜNE GELİYOR?

2026 yılbaşı 1 Ocak 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Yılbaşı gecesi ise 31 Aralık 2024 Çarşamba akşamı kutlanacak.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2026 Perşembe resmi tatil oluyor.

1 OCAK YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ TATİL?

1 Ocak 2026 Perşembe günü tam gün tatil olacak.

1 OCAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak 2026 Perşembe günü tatil olacak



