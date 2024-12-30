Yeni yıl heyecanı başlarken, 31 Aralık yarım gün mü ve resmi tatil mi sorusu hem çalışanların hem de öğrencilerin merak ettiği konular arasında yerini almayı sürdürüyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak hangi güne denk geliyor? İşte resmi tatil günleri.