31 Aralık yarım gün mü sorusu, çalışanların araştırdığı konular arasında yer almayı sürdürüyor. Her sene olduğu gibi bugün de resmi tatil hakkındaki araştırmalar yoğun şekilde sürüyor. Peki 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar.
Yeni yıl heyecanı başlarken, 31 Aralık yarım gün mü ve resmi tatil mi sorusu hem çalışanların hem de öğrencilerin merak ettiği konular arasında yerini almayı sürdürüyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak hangi güne denk geliyor? İşte resmi tatil günleri.
31 ARALIK TATİL Mİ?
31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir. 31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder.
1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.
31 ARALIK OKULLAR, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TATİL Mİ?
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmiştir. Bu özel gün, yılbaşı kutlamalarının ardından vatandaşlarımızın dinlenmesine ve yeni yıla huzur içinde başlamasına olanak tanıyor. Kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve birçok özel sektör şirketi bu tarihte faaliyet göstermemektedir. Ancak 31 Aralık resmi tatil değildir. 31 Aralık'ta tüm işletmeler tam gün mesai yapar. Resmi tatil, 1 Ocak'ta, yani Yılbaşı Günü'nde başlar.
2025 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ
2025 yılı için resmi tatillerin listesi şu şekilde:
- Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba
- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı
- Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi
- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)
2025 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ
- Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.
- Cumartesi günü ile başlayan bayram tatili, 1 Nisan Salı günü sona erecek.
- Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi.
- Cuma günü başlayacak bayram tatili, Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.
- Öte yandan Ramazan ve Kurban bayramlarının 1. gününden önceki arife günleri yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.