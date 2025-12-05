EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2025: Aralık Ayında Hangi Banka Ne Kadar Emekli Promosyonu Veriyor?

Aralık ayıyla birlikte emekli banka promosyonlarında hareketlilik yeniden arttı. Bankalar, yılın son ayında rekabeti güçlendirerek çeşitli ek ödemeler ve avantajlı kampanyalarla emeklilerin dikkatini çekiyor. “Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?” sorusu ise en çok merak edilen başlıklar arasında.
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği Aralık ayı promosyonları için bankalar iddialı tekliflerle sahneye çıktı. Kamu ve özel bankaların sunduğu yüksek tutarlı paketler, hem ek kampanyalar hem de taahhüt seçenekleriyle merak konusu olmaya devam ediyor.
Emekli, dul ve yetim maaşı sahipleri için bankaların sunduğu promosyon fırsatları yükselmeye devam ediyor. Birçok banka yıl sonu itibarıyla tekliflerini artırdı ve promosyon miktarları 30 bin TL’nin üzerine çıktı. Bazı kurumlarda bu rakam 39.500 TL’yi buldu. Emekli, dul ve yetimlere yönelik banka promosyonları yıl sonunda ciddi şekilde hareketlendi. Bankalar arasında başlayan yarış sayesinde ödemeler 30 bin liranın üzerine çıktı. Dört banka yüksek promosyon açıklarken, avantajlar 39.500 TL’ye kadar uzanıyor.
AKBANK: Maaşını taşıyanlara ya da mevcut maaş taahhütlerini yenileyenlere 15 bin liraya varan promosyona ilaveten 15.000 liraya varan ödül imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca 2 otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000, toplam 5.000 lira, emekli yakınını getirenlere 5.000 lira ve kredi kartı harcamasına 5.000 lira olmak üzere toplam 15 bin liraya varan ek ödül fırsatı sunuluyor.
ALBARAKA TÜRK: Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 25 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.400, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 13.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.600 lira promosyon veriyor. Buna ilaveten iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 lira, kredi kartıyla harcamaya 2.000 liraya varan, emekli maaş müşterisi getirenlere de getirdiği her kişi için 1.000, toplamda en çok 6.000 lira olmak üzere toplam 9.400 lira ek ödül veriyor.
DENİZBANK: 27.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca kredili mevduat hesabı açanlara 2.000 lira, otomatik fatura talimatı verenlere 2.000-5.000 lira arası ve aktif kredi kartı kullananlara 8.000 lira olmak üzere toplam 15.000 liraya varan ek promosyon imkanı sunuyor.
GARANTİ BBVA: Emekli maaşını bankadan alanlara 25.000 liraya varan promosyon ve ödül imkanı var. 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor. Ayrıca Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus kazanma imkanı sunuyor.
HALKBANK: Emeklilere 39.500 liraya varan avantaj sunduğunu duyurdu. Buna göre: aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira promosyon veriyor.
Emekli maaşını taşıyanlara buna ilaveten 12 ay taksitli sıfır faizli 30.000 lira ihtiyaç kredisi, kredi kartı ile harcamalarda yılda 12.000 liraya varan indirim ve yeni fatura talimatına 3.500 liraya varan puan imkanı sağlıyor.
ING: Emeklilere 28.000 liraya varan promosyon veriyor. Koşulsuz promosyon tutarı aylığı 10.000 liranın altında olanlarda 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlarda 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlarda 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlarda 15.000 lira.
Buna ilaveten 5 otomatik fatura talimatına 2.500 lira, Turuncu Hesap'a 50.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 4.000 lira, 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanana 4.000 lira ödül ve kredi kartıyla 3.500 lira harcayana ayda 500 lira olmak üzere toplam 2.500 lira iade imkanı var.
İŞ BANKASI: 24.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 15.000 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca ilk 2 fatura talimatında 1.000 lira, kredi kartıyla 2.000 lira ve üzeri alışveriş işlemlerinde aylık 2.000, toplamda 8.000 lira MaxiPuan kazanılabiliyor. Böylece maaş dilimlerine göre sırasıyla 15.250, 19.000, 21.500, 24.000 liraya varan promosyon veriyor.
KUVEYT TÜRK: 27.500 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 10.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 16.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 20.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 24.000 lira ödüyor. Buna ilaveten otomatik fatura talimatına fatura başına 500, toplamda 2.500 lira, kart ile 1.000 lira harcamaya 1.000 lira altın puan imkanı sunuyor.
ŞEKERBANK: 27.500 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor.
Ayrıca 3 otomatik fatura talimatına 5.000 lira, kredi kartıyla 1.000 lira alışveriş yapana 3.000 lira bonus, kredili mevduat hesabına 2.000 lira, kredi kullanana 5.500 lira olmak üzere 15.500 liraya varan ek ödül veriyor.
QNB: 31.000 liraya varan emeklilik ödülü veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 8.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 13.500, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 16.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 20.000 lira promosyon alıyor.
Ayrıca hesaptan 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına 3.000, ihtiyaç kredisi kullanana 2.500, ek hesap kullanana 2.500 lira ödül ve kredi kartıyla harcamaya 3.000 lira iade imkanı olmak üzere 11.000 liralık ek avantaj sağlıyor.
TÜRKİYE FİNANS: 27.000 liraya varan promosyon ve 2.500 liraya varan ödül imkanı sunuyor.
İki yeni otomatik fatura talimatı verip, yedek hesap başvurusu yapıp kredi kartıyla tek seferde 5.000 lira harcayanlardan aylığı 10.000 liranın altında olanlara 13.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 18.500, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 22.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 27.000 lira ödeme yapıyor. Emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250, toplamda 2.500 lira ek ödül veriyor.
VAKIFBANK: Emekli aylığını taşıyanlara 30.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 12.000 lira veriyor.
Buna ilaveten yeni maaş müşterilerine özel kredi kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişlerde ilk 6 ay aylık 2.000 lira nakit ödeme; son 3 ay aylık 2.000 lira ekstre indirimi olmak üzere 18.000 liraya varan ek kazanım sunuyor.
VAKIF KATILIM: 18.500 liraya varan promosyon ödüyor. Aylığı 9.999 liraya kadar olanlar 5.000, 10.000-14.999 arasında bulunanlar 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 10.000, 20.000-39.999 lira arasında bulunanlar 12.000, 40.000 lira ve üzeri olanlar 18.500 lira alıyor.
YAPI KREDİ: 30.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira ödüyor.
Ayrıca 2 yeni fatura talimatına maaş dilimlerine göre sırasıyla 2.000-3.000-4.000-5.000 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya maaş dilimlerine göre 2.000-3.000-4.000-5.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 2.000 lira, mobil uygulama üzerinden müşteri olunması halinde 3.000 lira ek ödül veriyor. Böylece maaş dilimlerine göre sırasıyla 15.250, 21.000, 25.500, 30.000 lira ödüyor.