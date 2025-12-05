Ferdi Zeyrek davasında ara karar: Tutuklu sanıklar tahliye edildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin açılan davada 2'si tutuklu 10 sanık 'taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma' suçundan Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün hakim karşısına çıktı.





5 KİŞİLİK HEYET RAPOR HAZIRLAMIŞTI





Soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) makine, elektrik-elektronik, inşaat ve afet yönetimi bölümlerinden 5 kişilik akademisyen heyetinin hazırladığı rapor, 25 Eylül'de tamamlanmıştı.





Raporda; olayın meydana geldiği havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edildiği ve bu nedenle olayda sorumluluğu bulunan başka kişilerin de olduğu belirtildi.





Raporda kusur durumlarında farklılıklar olduğu vurgulanırken, olayda asli ve tali kusurlu olabilecek üçüncü kişilerin tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirlendi.





Öte yandan rapora göre; soruşturma kapsamında tutuklu bulunan, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde monte ettiği ileri sürülen N.B. ile daha önce arızalanan havuz motorunu tamir sonrası hatalı şekilde taktığı öne sürülen H.İ. asli kusurlu bulundu. Aynı dosyada tutuklanan Z.M.'ye ise kusur atfedilemediği için serbest bırakılmıştı.





Soruşturma sürecinde toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi raporlarına göre, asli ve tali kusurlu olduğu saptanan 10 kişi hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B., havuz motoru bozulduğunda tamirini gerçekleştiren H.İ., site görevlisi A.E., havuz bakım temizliği ve zaman zaman makine dairesindeki problemlerle ilgilenen Y.Ö., motor bobinaj firması sahibi H.A., elektrik dağıtım firması görevlisi M.E., yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler R.A., H.Ş. ve M.Ç., müteahhit firma yetkilisi M.G. hakkında hem Ferdi Zeyrek'e hem de onu bulan ve elektrikten etkilenen eşi Nurcan Zeyrek'e yönelik 'taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. 9 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi. İddianame Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.





10 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI





Sanıklar bugün Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Saat 09.00'da başlayan duruşmaya sanıkların yanı sıra Zeyrek ailesi ile CHP'li isimler de katıldı.





MAHKEME YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASINA KARAR VERDİ





Ferdi Zeyrek davasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine hükmedip yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.











