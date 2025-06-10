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Ferdi Zeyrek için ilk tören belediye binası önünde

Ferdi Zeyrek için ilk tören belediye binası önünde

12:4010/06/2025, Salı
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Ferdi Zeyrek için ilk tören belediye binası önünde yapılacak
Ferdi Zeyrek için ilk tören belediye binası önünde yapılacak

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) cenazesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden alınarak belediye binası önüne getirildi. Zeyrek'in cenaze namazı öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanında kılınacak

Manisa'da 6 Haziran'da saat 23.30 sıralarında elektrik akımına kapılmasının ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesi, hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı.

İlk tören belediye binası önünde

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada cenaze namazı ve taziye kabulünün detayları paylaşıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek bugün (09 Haziran 2025) saat 17.05'de 66 saatlik yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Başkanımız için 10 Haziran 2025 Salı günü saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlenecek, törenin ardından naaşı Hatuniye Camii'ne getirilecektir. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı'na getirilecek ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacaktır. Cenaze namazından sonra naaşı Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için büyükşehir belediyesi binası önünde tören düzenlendi.

Zeyrek'in naaşı Hatuniye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından törenle Cumhuriyet Meydanı'na getirilecek ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.

Cenaze namazından sonra naaşı Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir.



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