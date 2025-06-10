Ferdi Zeyrek için ilk tören belediye binası önünde

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) cenazesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden alınarak belediye binası önüne getirildi. Zeyrek'in cenaze namazı öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanında kılınacak
Manisa'da 6 Haziran'da saat 23.30 sıralarında elektrik akımına kapılmasının ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesi, hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı.
İlk tören belediye binası önünde
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için büyükşehir belediyesi binası önünde tören düzenlendi.
Zeyrek'in naaşı Hatuniye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından törenle Cumhuriyet Meydanı'na getirilecek ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.
Cenaze namazından sonra naaşı Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir.