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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum

18:179/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
AA
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Elektrik akımına kapılması sonucu hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Elektrik akımına kapılması sonucu hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik akımına kapılması sonucu hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.


#Ferdi Zeyrek
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