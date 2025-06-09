6 Haziran'da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Ne olmuştu?

6 Haziran'da bayramın ilk günü akşamında evindeki havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 70 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.

Üç ila beş dakika boyunca kaçak akıma maruz kalmış

Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, il emniyet müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından Zeyrek'in evinde detaylı inceleme yapılmıştı. Soruşturma çerçevesinde olay yerine ilk ulaşan itfaiye ve sağlık personelinin yanı sıra Zeyrek'in komşuları da dahil olmak üzere 20'den fazla kişi tanık sıfatıyla dinlenmişti.

Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı havuz makine dairesinde yapılan ilk incelemede 68 ila 80 volt büyüklüğünde kaçak akım tespit edilmişti.

Zeyrek'in 3 ila 5 dakika boyunca hayati risk oluşturan bu kaçak akıma maruz kaldığı değerlendiriliyor. Elektrik çarpmasının, koruma cihazlarının aşırı neme bağlı çalışmamasından kaynaklandığı belirlendi.

İki kişi şüpheli sıfatıyla ifade vermişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasına ilişkin soruşturmada 1 cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirmişti.

Bakan Tunç, Zeyrek'in evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada, akıma kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yapmıştı.

Olayla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını hatırlatan Tunç, şunları kaydetmişti: "Soruşturma kapsamında 1 cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olayın ardından aralarında elektrik ve makine mühendisleri ile itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

Ferdi Zeyrek kimdir?

1977 yılında Manisa'da doğan Ferdi Zeyrek 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü'nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu ve seçildi.





Siyasilerden taziye mesajları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı. Bahçeli, "Merhum Belediye Başkanı'nın mekanı cennet ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta kıymetli ailesi olmak üzere sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.







