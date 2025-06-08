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Ferdi Zeyrek için WhatsApp grubu kuruldu: Eski Sağlık Bakanı koordine ediyor

Ferdi Zeyrek için WhatsApp grubu kuruldu: Eski Sağlık Bakanı koordine ediyor

18:098/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
IHA
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Ferdi Zeyrek'in sağlığı için deneyimli isimler WhatsApp grubunda buluştu.
Ferdi Zeyrek'in sağlığı için deneyimli isimler WhatsApp grubunda buluştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için WhatsApp grubu kurulduğunu açıkladı. "Deneyimli hocalarımız, büyük bir dayanışma içinde tüm süreci yakından takip edip görüşlerini, önerilerini bildiriyorlar" diyen Özel, grubu önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koordine ettiğini söyledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran gecesi elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımında devam ediliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hastanede bulunarak süreci yakında takip ediyor.

Özel, destekleri için Türkiye'deki tüm siyasi partilerden, siyasi görüşlerden, Manisa'daki tüm siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür etti.

Eski Sağlık Bakanı Koca koordine ediyor

Başkan Zeyrek için önemli isimlerin yer aldığı bir WhatsApp grubu kurulduğu bilgisini paylaşan Özel,
"Bilkent Üniversitesi'nin çok değerli hocalarının içinde bulunduğu, önceki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın koordine ettiği, mevcut Sağlık Bakanımızın bilgi verdiği şekliyle bir WhatsApp grubu üzerinden Türkiye'de yoğun bakım noktasında ve bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız, büyük bir dayanışma içinde bir WhatsApp grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip görüşlerini, önerilerini bildiriyorlar. Hastanemiz zaten çok uzun yıllardır olan, çok deneyimli kadroların olduğu, bizim inandığımız, güvendiğimiz bir hastane. Teknik ekipman olarak da İzmir'den önemli takviyeler alındı. Çok nadir kullanılan cihazlar kullanılıyor. Onlar geldi. Elden gelen her şey yapılıyor. Bizim de elimizden iyi duygularla olumlu düşünerek dua etmek gerekiyor. Durum bundan ibaret"
dedi.


#Ferdi Zeyrek
#Manisa Büyükşehir Belediyesi
#Özgür Özel
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