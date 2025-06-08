Ferdi Zeyrek için WhatsApp grubu kuruldu: Eski Sağlık Bakanı koordine ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için WhatsApp grubu kurulduğunu açıkladı. "Deneyimli hocalarımız, büyük bir dayanışma içinde tüm süreci yakından takip edip görüşlerini, önerilerini bildiriyorlar" diyen Özel, grubu önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koordine ettiğini söyledi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran gecesi elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımında devam ediliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hastanede bulunarak süreci yakında takip ediyor.
Özel, destekleri için Türkiye'deki tüm siyasi partilerden, siyasi görüşlerden, Manisa'daki tüm siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür etti.