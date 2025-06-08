Ferdi Zeyrek için WhatsApp grubu kuruldu: Eski Sağlık Bakanı koordine ediyor

"Bilkent Üniversitesi'nin çok değerli hocalarının içinde bulunduğu, önceki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın koordine ettiği, mevcut Sağlık Bakanımızın bilgi verdiği şekliyle bir WhatsApp grubu üzerinden Türkiye'de yoğun bakım noktasında ve bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız, büyük bir dayanışma içinde bir WhatsApp grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip görüşlerini, önerilerini bildiriyorlar. Hastanemiz zaten çok uzun yıllardır olan, çok deneyimli kadroların olduğu, bizim inandığımız, güvendiğimiz bir hastane. Teknik ekipman olarak da İzmir'den önemli takviyeler alındı. Çok nadir kullanılan cihazlar kullanılıyor. Onlar geldi. Elden gelen her şey yapılıyor. Bizim de elimizden iyi duygularla olumlu düşünerek dua etmek gerekiyor. Durum bundan ibaret"