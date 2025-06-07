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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon: Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon: Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti

18:297/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dün gece saatlerinde evinde elektrik akımına kapılmıştı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dün gece saatlerinde evinde elektrik akımına kapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan'ın, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece evinde elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek için Özel'e, geçmiş olsun dileklerini iletti.



#Recep Tayyip Erdoğan
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