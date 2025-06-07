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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı

00:287/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
IHA
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Başkan Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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#Ferdi Zeyrek
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