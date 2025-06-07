Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Başkan Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ayrıntılar Geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Ferdi Zeyrek
#Elektirk
#Hastane