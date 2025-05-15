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AK Partili Milletvekili Akkal hastaneye yatırıldı

AK Partili Milletvekili Akkal hastaneye yatırıldı

22:2815/05/2025, Perşembe
DHA
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Akkal'ın gözlem amaçlı hastaneye yatışının yapıldığı bildirildi.
Akkal'ın gözlem amaçlı hastaneye yatışının yapıldığı bildirildi.

Hastanede rutin sağlık kontrolleri sırasında pnömoniye rastlanan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, yataklı tedaviye alındı. Hastaneden yapılan açıklamada Akkal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedavi süreci ve yakın takibin sağlanabilmesi amacıyla yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu bildirildi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Şehir Hastanesi'nde yapılan rutin sağlık kontrolleri sırasında pnömoniye (akciğer enfeksiyonu) yönelik bulgulara rastlanması üzerine yataklı tedaviye alındı.

Milletvekili Tamer Akkal'ın sağlık durumu ile ilgili Manisa Şehir Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedavi süreci ve yakın takibin sağlanabilmesi amacıyla yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu bildirildi. Açıklamada, "Sayın milletvekilimiz Tamer Akkal, Manisa Şehir Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçtiği esnada yapılan tetkiklerde, pnömoniye (akciğer enfeksiyonu) yönelik bulgular saptanmıştır. Bu nedenle gözlem amaçlı hastaneye yatışı yapılmıştır. Genel durumu iyi olan sayın vekilimiz, yakın takip amacıyla yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.



#Tamer Akkal
#Pnömoni
#Tedavi
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