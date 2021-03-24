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POLİTİKA

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal ve Tuba Vural Çokal da AK Parti'nin MKYK'sında

İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti'ye geçen iki milletvekili Tamer Akkal ve Tuba Vural Çokal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirlediği AK Parti’nin MKYK listesinde kendine yer buldu.

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İYİ Partiden istifa eden Tamer Akkal ve Tuba Vural Çokal da AK Partinin MKYKsında
Tuba Vural Çokal ve Tamer Akkal

AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer alan isimler belli oldu. Elli olan asıl üye sayısı 75'e, 25 olan yedek üye sayısı da 35'e çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirlediği AK Parti’nin MKYK listesinde, İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti'ye katılan iki milletvekili Tamer Akkal ve Tuba Vural Çokal da kendine yer buldu.

Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal İYİ Parti'den istifa ederek 11 Mart 2020 tarihinde AK Parti'ye geçmişti.

Çokal, İyi Parti'den istifasını açıkladığında, "Türk milliyetçiliğini daha etkin kılmak ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener’in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

ASİL LİSTESİNDE

Antalya Milletvekili Tuba Vural Akkal bugün açıklanan 75 kişilik asil ve 35 kişilik yedek MKYK listesinde yer aldı.

Tuba Vural Akkal, asil listesinde kendine yer buldu.

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YEDEK LİSTENİN EN BAŞINDA

Bir diğer milletvekili Tamer Akkal ise 2019 yılında İYİ Parti’den istifa edip 5 Şubat 2019'da AK Parti saflarına katılmıştı.

Manisa Milletvekili Tamer Akkal da MKYK listesinde yer aldı. Akkal, yedek listesinin birinci sırasında yer alıyor.

İyi Parti Manisa milletvekili istifa etti
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İyi Parti Manisa milletvekili istifa etti

İyi Parti'den istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçti
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İyi Parti'den istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçti

TUBA VURAL ÇOKAL KİMDİR?

Antalya - 1973, Altunay, C. Günay. Göz Hastalıkları Uzmanı ve Fizyolog; Trakya Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve aynı üniversitenin Bilimleri Enstitüsünün Fizyoloji Ana Bilim Dalını bitirdi. ABD'de Baylor Üniversitesinde (Methodist) glokom üzerine, Hindistan'da Chennai?de Agarwal Hastanesinde katarakt cerrahisi üzerine çalıştı. İstanbul Hastanesinde Göz Hekimi, Şişli Göz Nurunu Koruma Vakfında Başhekim, Side Anadolu Hastanesinde Uzman Hekim olarak görev aldı. 2007 yılından beri kendi kliniğinde görev yaptı. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Vural Çokal, evli ve 2 çocuk annesidir.

TAMER AKKAL KİMDİR?

Manisa - 1974, Kahraman, Hatice Gülşen. İş Adamı ve Yatırımcı; İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa'da tamamladı. Yükseköğrenim için İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümüne girdi ve hâlen eğitimine devam etmektedir. Uzun yıllar boyunca aile şirketini yönetti. 2 dönem Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Ankara Delegeliği, Manisa Otobüsçüler ve İşletmecileri Derneği Başkanlığı gibi STK'larda çeşitli görevlerde bulundu. 2007 yılından itibaren Manisa'da siyaset ile uğraşmaya başladı. Akkal, evli ve 1 çocuk babasıdır.


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