Manisa'da 6 okulda Gazze'deki soykırım nedeniyle mezuniyet kutlamaları iptal edildi

Demirarslan yaptığı açıklamada,

"Maalesef Gazze'de yapılan soykırımın, katledilen kadın ve çocukların sesine dünya halen sessiz kalıyor. Bu yapılan katliamı bizler de büyük bir acı ile seyrediyoruz. Gazze'de açlık, susuzluk ve bu vahşet yaşanırken bizler de bu duruma kayıtsız kalmamak adına, öğretmen ve öğrencilerimizin destek verdiği bu kararla, bu yıl okullarımızda mezuniyet eğlencesi ve törenlerini yapmama kararı aldık"