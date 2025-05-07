Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Manisa'da 6 okulda Gazze'deki soykırım nedeniyle mezuniyet kutlamaları iptal edildi

Manisa'da 6 okulda Gazze'deki soykırım nedeniyle mezuniyet kutlamaları iptal edildi

16:337/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde bulunan 6 okul, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çekmek ve hayatını kaybeden masum çocukları anmak amacıyla bu yıl mezuniyet töreni ve eğlencelerini iptal etme kararı aldı. Alınan ortak karar doğrultusunda, Urganlı'daki öğretmenler ve öğrencilerin de destek verdiği bu anlamlı duruş, 4. Eğitim Bölgesi Müdürü Mustafa Demirarslan tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Demirarslan yaptığı açıklamada,
"Maalesef Gazze'de yapılan soykırımın, katledilen kadın ve çocukların sesine dünya halen sessiz kalıyor. Bu yapılan katliamı bizler de büyük bir acı ile seyrediyoruz. Gazze'de açlık, susuzluk ve bu vahşet yaşanırken bizler de bu duruma kayıtsız kalmamak adına, öğretmen ve öğrencilerimizin destek verdiği bu kararla, bu yıl okullarımızda mezuniyet eğlencesi ve törenlerini yapmama kararı aldık"
ifadelerini kullandı.

Kararı destekleyen okul müdürleri şöyle: Urganlı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Haşim Yıldırım, Urganlı 23 Nisan Ortaokulu Müdürü Durmuş Aktürk, Urganlı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Demirarslan, Urganlı Atatürk İlkokulu Müdürü Metin Karakeçili, Urganlı Besime Işıldak İlkokulu Müdürü Hasan Pala, Akçapınar İlk ve Ortaokulu Müdürü Erdal Çandar.


Bu kararla birlikte öğrenciler, Gazze'deki mazlum halkın acılarına ortak olurken, toplumsal duyarlılığın da güçlü bir örneğini sergilemiş oldu.



#manisa
#gazze
#mezuniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TİGEM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı: Mülakat sınavına katılacakların isimleri ve sözlü sınav tarihleri