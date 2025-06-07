AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye geçmiş olsun mesajı

Çelik mesajında "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek geçirdiği üzücü bir kaza sonucu hastanede tedavi altına alındı. Başta ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayınn Zeyrek’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." dedi.