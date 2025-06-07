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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye geçmiş olsun mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye geçmiş olsun mesajı

13:477/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Manisa'daki evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Zeyrek'le ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çelik mesajında "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek geçirdiği üzücü bir kaza sonucu hastanede tedavi altına alındı. Başta ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayınn Zeyrek’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." dedi.




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