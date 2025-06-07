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Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Durumu ağırdı, doktorundan yeni açıklama geldi

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Durumu ağırdı, doktorundan yeni açıklama geldi

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:407/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, durumunun ağır olduğu öğrenilmişti. Zeyrek'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Topçu, "Hastamızdan sevindirici şekilde iyi yanıt alındı. Kanındaki oksijenlenme düzenlendi ve güzel bir tansiyon basıncı oluşturabildik" dedi.

Manisa'da evinde elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırıldı.

Elektrik akımına kapıldı

Alınan bilgiye göre, Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.


Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.


70 dakika kalp masajı yapıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Zeyrek'e ilişkin yapıtğı ilk açıklamada, "5-6 dakika içinde ambulans geliyor. Ve durmuş olan kalbine, kalp masajına başlıyorlar. Dakikalarca orada kalp masajı yapıyorlar, sonra da buraya geliyor. Ambulansın ulaştığı andan itibaren doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi. Kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor, bir destek olmadan çalışıyor. Hepimizin ümidi şudur, hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti" dedi.



#Ferdi Zeyrek
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