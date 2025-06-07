Manisa'da evinde elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırıldı. Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin bahçesindeki site havuzunda meydana gelen bir teknik arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.
Olay, Zeyrek’in havuzun makine dairesinde arızayı incelemeye çalıştığı sırada meydana geldi. Yaşanan elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Zeyrek, olay yerinden ambulansla hastaneye sevk edildi.
Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu nasıl?
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Elektrik çarpması sonucu bilinci kapalı şekilde hastaneye getirilen Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.