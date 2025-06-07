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Elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, hastaneye kaldırıldı

Elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, hastaneye kaldırıldı

07:447/06/2025, Cumartesi
AA
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Elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, hastaneye kaldırıldı
Elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, hastaneye kaldırıldı

Manisa'da evinde elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırıldı. Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin bahçesindeki site havuzunda meydana gelen bir teknik arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.


Olay, Zeyrek’in havuzun makine dairesinde arızayı incelemeye çalıştığı sırada meydana geldi. Yaşanan elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Zeyrek, olay yerinden ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu nasıl?

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Elektrik çarpması sonucu bilinci kapalı şekilde hastaneye getirilen Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



#Ferdi Zeyrek
#Manisa
#elektrik akımı
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