Elektrik akımına kapılan Başkan Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor: İşte kaza yeri

Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Zeyrek'e burada da yaklaşık 35 dakika boyunca kalp masajına devam edildi.

Olayı haber alan partililer ve yakınları ise hastaneye akın etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hastaneye gelip, Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında bilgi aldı.