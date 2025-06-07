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Elektrik akımına kapılan Başkan Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor: İşte kaza yeri

Elektrik akımına kapılan Başkan Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor: İşte kaza yeri

11:597/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
DHA
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Olayın yaşandığı site, dron ile görüntülendi.
Olayın yaşandığı site, dron ile görüntülendi.

Manisa'da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi, uzun süre yapılan kalp masajıyla olaydan 70 dakika sonra yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Zeyrek'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Topçu, "Hastamızdan sevindirici şekilde iyi yanıt alındı. Kanındaki oksijenlenme düzenlendi ve güzel bir tansiyon basıncı oluşturabildik" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin yer aldığı sitede, havuzun makine dairesindeki arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.

Saat 23.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kalbi duran Zeyrek'e kalp masajı uygulamaya başladı.

Kalbi 70 dakika sonra çalıştırıldı

Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Zeyrek'e burada da yaklaşık 35 dakika boyunca kalp masajına devam edildi.

Zeyrek'in kalbi, olaydan yaklaşık 70 dakika sonra yeniden çalıştırıldı.

Olayı haber alan partililer ve yakınları ise hastaneye akın etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hastaneye gelip, Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında bilgi aldı.

'Hastamızdan sevindirici şekilde iyi yanıt alındı'

Yoğun bakımda tedavisi süren Başkan Zeyrek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Zeyrek'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Topçu, "Hastamızdan sevindirici şekilde iyi yanıt alındı. Kanındaki oksijenlenme düzenlendi ve güzel bir tansiyon basıncı oluşturabildik" dedi.

Öte yandan olayın yaşandığı site, dron ile görüntülendi.



#Ferdi Zeyrek
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