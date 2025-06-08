"An itibariyle tüm gayreti gösteriyoruz. En doğru yöntem belirlendi, tedavi devam ediyor. İyi ya da kötü diyemeyiz, dinamik bir süreç. Ciddi bir elektrik çarpması yaşamış. Tüm gayreti gösteriyoruz. Ferdi Zeyrek'in durumu ile ilgili iyi ya da kötü diyemeyiz. Düne göre Zeyrek'in durumu aynı stabil. Ciddi bir organ hasarı var. Tedavisi sürüyor."