MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i aradı. Görüşmede Bahçeli, elektrik akımına kapılan ve tedavisi süren Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi alırken geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.
Görüşmede MHP Lideri Bahçeli'nin, Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
Bahçeli'den Özgür Özel'e Ferdi Zeyrek telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i aradı. Görüşmede Bahçeli, Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti ve Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı
Hayati tehlikesi sürüyor
Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin bahçesindeki havuzda yaşanan elektrik arızasını kontrol ettiği sırada akıma kapıldı. Yaşadığı ciddi kaza sonrası hastaneye kaldırılan Zeyrek’in hayati tehlikesi sürüyor.
Zeyrek’in kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 34 saati aşkın süredir yoğun bakımda tedavi altında tutulduğu öğrenildi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam eden Zeyrek'in son durumu hakkında hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu açıklamalarda bulundu:
"An itibariyle tüm gayreti gösteriyoruz. En doğru yöntem belirlendi, tedavi devam ediyor. İyi ya da kötü diyemeyiz, dinamik bir süreç. Ciddi bir elektrik çarpması yaşamış. Tüm gayreti gösteriyoruz. Ferdi Zeyrek'in durumu ile ilgili iyi ya da kötü diyemeyiz. Düne göre Zeyrek'in durumu aynı stabil. Ciddi bir organ hasarı var. Tedavisi sürüyor."