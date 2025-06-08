Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde geçirdiği elektrik kazasının ardından başlatılan yoğun bakım tedavisi devam ediyor. Zeyrek’in, evindeki havuzda meydana gelen arızayı incelediği sırada akıma kapıldığı ve ağır yaralandığı bilinirken olayın yaşandığı evde detaylı inceleme başlatılmıştı. Elektrik Mühendisleri Odası’nın evde yaptığı incelemeden ilk bulgular geldi. İşte Ferdi Zeyrek'in son sağlık durumu ve evindeki ilk incelemelerin sonuçları.
Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin havuzundaki elektrik arızasını kontrol ederken elektrik akımına kapıldı. Yaşanan talihsiz olay sonrası ağır yaralanan Zeyrek'in tedavisi yoğun bakımda sürerken Zeyrek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu biliniyor. Öte yandan Elektrik Mühendisleri Odası’nın olayın yaşandığı evde yaptığı inceleme ortaya çıktı.
Hayati tehlikesi sürüyor
Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin bahçesindeki havuzda yaşanan elektrik arızasını kontrol ettiği sırada akıma kapıldı. Yaşadığı ciddi kaza sonrası hastaneye kaldırılan Zeyrek’in hayati tehlikesi sürüyor.
Zeyrek’in kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 34 saati aşkın süredir yoğun bakımda tedavi altında tutulduğu öğrenildi. Başhekim tarafından yapılan son açıklamada, Zeyrek’in kanındaki oksijen düzeyinin normale dönmeye başladığı bildirildi.
İlk incelemeden sonuçlar geldi
Ntv'de yer alan habere göre; Elektrik Mühendisleri Odası’nın Zeyrek’in evinde yaptığı teknik incelemelerde ise bir dizi ihmal tespit edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. öSoruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti görevlendirildi.
Heyet dün akşam saatlerinde Zeyrek'in evine giderek inceleme yaptı.
Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, ilk bulgulara göre elektrik tesisatında ve koruma elemanlarında paslanma gözlemlendiğini dile getirdi.
Ulutaş ayrıca "Elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür." dedi.
Ulutaş, yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğuna ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığına dikkat çekti.
Hastaneden açıklama
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam eden Zeyrek'in son durumu hakkında hastanenin başhekimi İsmet Topçu Zeyrek Prof. Dr. İsmet Topçu açıklamalarda bulundu:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e telefon
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel’i telefonla arayarak yaşanan olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, yoğun bakımda tedavi gören Zeyrek’in durumuna ilişkin süreci yakından izlediklerini ifade etti.