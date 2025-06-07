Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dün gece evinde arıza tespiti yaparken elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Kızı Nehir Zeyrek'ten 'kaza ihmaldi' iddiası

Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini korurken kızı Nehir Zeyrek çarpıcı bir iddiada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nehir Zeyrek, yaşananların 'ihmal' olduğunu ileri sürdü.

Babasının 5 Haziran'da tesisattan sorumlu kişiyle yanında konuştuğunu ifade eden Zeyrek, "Babamın bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi." dedi.

"Kaza ihmaldi" başlığıyla yaptığı paylaşımında kaçak akım rölesinin olmadığını veya çalışmadığını belirten Zeyrek, şartelin atmaması için voltajın bilerek arttırıldığının konuşulduğunu da aktardı.

"Eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı"

Nehir Zeyrek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum.

Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Babam üstelemedi.

6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor.

"Kaçak akım rölesi yoktu ya da çalışmıyordu"

Bacağından çarpması önemli çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı. Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu yani kaçak akım rolesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu.

Ayrıca şartelin atmaması için voltajı bilerek arttırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır.

Babam yoğun bakımda, uyuyor.

Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin"







