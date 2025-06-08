Manisa Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı: Durumu kritik

Evinin havuzundaki arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yoğun bakımda. Elektrik çarptıktan sonra Zeyrek’in kalbi durdu. Olay yerinde, ambulansta ve hastanede 70 dakika kalp masajı ve suni solunum yapıldı. Kalbi tekrar çalışan Zeyrek uyutuluyor.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapıldı. 48 yaşındaki Zeyrek’in Keçiliköy Mahallesi'nde yaşadığı evin havuzunun motor kısmında önceki gece elektrik kaçağı yaşandı. Saat 23.35 sıralarında Zeyrek, motordaki arızaya müdahale ederken sudaki elektrik akımına kapıldı. Olaya şahit olan aile üyeleri hemen şalteri indirip 112 Acil Servis’i aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
70 DAKİKA KALP MASAJI
Kurban Bayramı için Manisa’da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hemen hastaneye geçti. Burada Zeyrek’in durumuna dair açıklama yapan Özel, “5-6 dakika içinde ambulans geliyor ve kalp masajı başlıyor. Dakikalarca orada kalp masajı yapılıp buraya getiriliyor. Doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. Nabzı geri geldi. Şu an kalbi destek olmadan iyi bir şekilde atıyor” dedi.
BEYİN FONKSİYONLARI HASAR ALDI MI?
Özel, Zeyrek'in beyin fonksiyonlarında hasar oluşup oluşmadığının daha sonra belli olacağını vurguladı: “Ferdi Başkan'ın durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Ama bu tehlikenin atlatıldığı anlamına gelmiyor.”
Uyutuluyor
Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren de “Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Bilinci kapalı geldi. Şu an uyutuluyor” ifadelerini kullandı. Hastanenin başhekimi İsmet Topçu ise şu bilgileri verdi: “Hastaneye getirildiğinde kalbi durmuştu. Yapılan müdahaleyle kalp ritminde dönüş oldu. Bu dönüş kaliteli bir dönüştü. Vücutta tansiyon, kalpte atım oluşturabilecek bir dönüştü. Vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık. İleri tedavi yöntemi uyguluyoruz. ECMO dediğimiz, vücuttaki kanın vücut dışında oksijenlenmesi ve tekrar kana verilmesi esasına dayanan bir yöntem uyguluyoruz. İyi yanıt alındı. Canlandırma süreci boyunca farklı organlarda hasar oluşabiliyor. Bunlardan birisi de böbrek. İdrar çıkışının yeterli olmaması nedeniyle yatak başına yoğun bakımda uygulanabilen diyaliz benzeri bir tedavi sistemi kurduk. İdrar çıkışında da iyileşme oldu. Yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik.”
Erdoğan’dan geçmiş olsun telefonu
- Yoğun bakımdaki Ferdi Zeyrek için ailesine ve CHP’ye geçmiş olsun mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayıp Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Başta ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Zeyrek'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”