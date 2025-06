Manisa Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı: Durumu kritik

Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren de “Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Bilinci kapalı geldi. Şu an uyutuluyor” ifadelerini kullandı. Hastanenin başhekimi İsmet Topçu ise şu bilgileri verdi: “Hastaneye getirildiğinde kalbi durmuştu. Yapılan müdahaleyle kalp ritminde dönüş oldu. Bu dönüş kaliteli bir dönüştü. Vücutta tansiyon, kalpte atım oluşturabilecek bir dönüştü. Vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık. İleri tedavi yöntemi uyguluyoruz. ECMO dediğimiz, vücuttaki kanın vücut dışında oksijenlenmesi ve tekrar kana verilmesi esasına dayanan bir yöntem uyguluyoruz. İyi yanıt alındı. Canlandırma süreci boyunca farklı organlarda hasar oluşabiliyor. Bunlardan birisi de böbrek. İdrar çıkışının yeterli olmaması nedeniyle yatak başına yoğun bakımda uygulanabilen diyaliz benzeri bir tedavi sistemi kurduk. İdrar çıkışında da iyileşme oldu. Yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik.”