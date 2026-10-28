İngiltere Kralı 3. Charles'tan 29 Ekim mesajı: Türk halkına barış refah ve esenlik diliyoruz
11:41, 28/10/2026, Çarşamba
Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İngiltere Kralı 3. Charles
İngiltere Kralı 3. Charles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yolladığı mesajda, "Bu özel gün, milletlerimiz arasındaki kalıcı dostluğu vurgulamak için değerli bir fırsat sunmaktadır" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923'te ilan edilmesinin 103. yıl dönümünü kutlayacağız.
Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken ülke genelinde kutlama hazırlıkları da sürüyor.
İngiltere Kralı 3. Charles, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj gönderdi.
"Milletlerimiz arasındaki kalıcı dostluğu vurguluyor"
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından paylaşılan mesajda Charles, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Bayramınız vesilesiyle, eşim ve ben, Zat-ı Devletlerinize ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına içten tebriklerimizi ve en iyi dileklerimizi sunuyoruz.
Bu özel gün, milletlerimiz arasındaki kalıcı dostluğu vurgulamak için değerli bir fırsat sunmaktadır.
"İkili bağlarımızın gücü beni son derece memnun etmektedir"
İkili bağlarımızın gücü beni son derece memnun etmekte ve önümüzdeki yıllarda daha da yakın ilişkiler geliştirme yönündeki kararlılığımı pekiştirmektedir.
Günümüzün ortak sınamalarıyla, özellikle iklim değişikliği ve doğal dünyamızın korunmasına ilişkin zorluklarla mücadele ederken, ülkelerimizin anlamlı ve kalıcı çözüm arayışında birlikte çalışmayı sürdüreceğini umuyorum.
"Tüm Türk halkına barış, refah ve esenlik diliyoruz"
Türkiye'nin COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bu dönemde, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve doğal çevremizin korunmasına yönelik küresel çabaların ilerletilmesi amacıyla dünya ülkelerini bir araya getirme konusunda ülkenizin gösterdiği liderliği takdirle karşılıyorum.
Eşim ve ben, size ve tüm Türk halkına gelecek yıl boyunca barış, refah ve esenlik diliyoruz."
Dünya
İsrail seçimlerinde büyük sürpriz: Netanyahu’nun kaderi Arapların elinde
Ekonomi
TÜİK açıkladı: Sanayide en çok tüketilen enerji kaynağı belli oldu
Dünya
Hollanda'da Filistin'e destek için 111 haftadır hafta içi her sabah sessiz protesto düzenleniyor