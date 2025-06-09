Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek'e duygu dolu veda: İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özel, hemşehrisi Zeyrek için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var"

"En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik." diyen Özel, "İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor." ifadelerini kullandı.

"Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi?"

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi?

En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik.

Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim.

İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var.

Yüreğim yanıyor.

Hepimizin başı sağ olsun."







