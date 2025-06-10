Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızından imalı paylaşım

Nehir Zeyrek'in paylaşımının ardından TV100 canlı yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kübra Par'ın "Zeyrek'in kızının paylaşımı dikkat çekti bir ailede bir şüphe mi var?" sorusuna yanıt verdi.

Bulut, "Bir ihmal söz konusu olduğuna dair kızının bir paylaşımı olmuştu bir telefon görüşmesi sonrası o kazan dairesine indiğine dair bu araştırılıyor" ifadelerini kullandı.