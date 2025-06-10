Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızından imalı paylaşım

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. Zeyrek'in ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, "Babamın kanını yerde bırakmayın" dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Zeyrek'in ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nehir Zeyrek paylaşımında "Babamın kanını yerde bırakmayın" ifadelerini kullandı.
Nehir Zeyrek'in paylaşımının ardından TV100 canlı yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kübra Par'ın "Zeyrek'in kızının paylaşımı dikkat çekti bir ailede bir şüphe mi var?" sorusuna yanıt verdi.
Bulut, "Bir ihmal söz konusu olduğuna dair kızının bir paylaşımı olmuştu bir telefon görüşmesi sonrası o kazan dairesine indiğine dair bu araştırılıyor" ifadelerini kullandı.