Manisa Belediye Başkanı Zeyrek hayatını kaybetti

Evinin havuzundaki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeyrek için taziye mesajı yayınladı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. 7 Haziran'da oturduğu sitedeki havuzun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi uzun süre yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Başkan Ferdi Zeyrek’ten kötü haber geldi.
ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bir süredir tedavi gören Zeyrek'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu. Vefat haberi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, "Merhum Zeyrek'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bakanlar ve milletvekilleri de mesaj yayınlarak taziyelerini bildirdi.
80 VOLT AKIM TESPİT EDİLDİ
Öte yandan olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Zeyrek'in evinde detaylı inceleme yapılmıştı. Zeyrek'in komşuları da dahil olmak üzere 20'den fazla kişinin ifadesi alındı. Havuz makine dairesinde yapılan ilk incelemede ise 68 ila 80 volt büyüklüğünde kaçak akım tespit edilmişti. Zeyrek'in 3 ila 5 dakika boyunca hayati risk oluşturan bu kaçak akıma maruz kaldığı değerlendiriliyor. Ayrıca elektrik çarpmasının, koruma cihazlarının aşırı neme bağlı çalışmamasından kaynaklandığı belirlendi.
Kalbimin yarısını kaybettim
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya paylaşımında, "Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Zeyrek'in hayatını kaybettiği hastane önünde bekleyen kalabalığa da seslenen Özel, vatandaşlardan helallik istedi. Özel, şu ifadeleri kullandı: Ferdi'nin hayalleri, Manisa'yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek, artacak güçteydi. Hepinizi çok seviyordu. Hepimiz onu çok seviyorduk. Başımız sağ olsun. Ferdi Başkan'a hakkınızı helal edin.
Ferdi Zeyrek kimdir?
- 1977 yılında Manisa'da doğan Ferdi Zeyrek, 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. CHP Yunusemre İlçe Örgütü'nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. CHP Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu ve seçildi.