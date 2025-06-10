Manisa Belediye Başkanı Zeyrek hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bir süredir tedavi gören Zeyrek'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu. Vefat haberi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, "Merhum Zeyrek'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Zeyrek'in evinde detaylı inceleme yapılmıştı. Zeyrek'in komşuları da dahil olmak üzere 20'den fazla kişinin ifadesi alındı. Havuz makine dairesinde yapılan ilk incelemede ise 68 ila 80 volt büyüklüğünde kaçak akım tespit edilmişti. Zeyrek'in 3 ila 5 dakika boyunca hayati risk oluşturan bu kaçak akıma maruz kaldığı değerlendiriliyor. Ayrıca elektrik çarpmasının, koruma cihazlarının aşırı neme bağlı çalışmamasından kaynaklandığı belirlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya paylaşımında, "Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Zeyrek'in hayatını kaybettiği hastane önünde bekleyen kalabalığa da seslenen Özel, vatandaşlardan helallik istedi. Özel, şu ifadeleri kullandı: Ferdi'nin hayalleri, Manisa'yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek, artacak güçteydi. Hepinizi çok seviyordu. Hepimiz onu çok seviyorduk. Başımız sağ olsun. Ferdi Başkan'a hakkınızı helal edin.