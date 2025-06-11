Ferdi Zeyrek son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in (48) cenazesi Manisa’da toprağa verildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybeden Zeyrek’in cenazesi, Büyükşehir Belediye binası önündeki törenin ardından Hatuniye Camii’ne getirildi. Oğlunun vefat haberi üzerine fenalaşan ve camiye sağlık ekipleri eşliğinde sedyede getirilen anne Gülten Zeyrek, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, dua etti. Eşi Nurcan, 18 yaşındaki kızı Nehir ve 7 yaşındaki ikizleri Elif ve Zeynep Zeyrek de tabuta sarıldı.

GENİŞ KATILIM OLDU

Hatuniye Camii’nde öğle namazında dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Zeyrek’in naaşı vatandaşlar tarafından omuzlarda Cumhuriyet Meydanı’na taşındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yol boyunca tabuta omuz verdi. Meydanın iki yanına ‘yastayız’ ve ‘unutmayacağız’ yazılı Zeyrek’in fotoğrafı asıldı. Zeyrek için meydanda cenaze namazı kılındı. Namaza Zeyrek’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, çeşitli partilerden milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

VATANDAŞLAR YÜRÜYEREK EŞLİK ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin törene çelenk yolladığı görüldü. Namazın ardından Zeyrek’in naaşı, üzerinde Türk bayrağı ve taraftarı olduğu Manisaspor bayrağının yer aldığı cenaze aracına taşındı. Cenaze törenine katılan çok sayıda vatandaş zaman zaman “Manisa seninle gurur duyuyor”, “Büyük başkan” sloganları attı, alkış ve tekbirler eşliğinde araca eşlik etti. Çatal Mezarlığı’na götürülen cenaze aracına vatandaşlar yürüyerek eşlik etti, araca karanfil attı. Zeyrek’in naaşı, Çatal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılmış, önceki hastanede hayatını kaybetmişti.

Yaptığım en zor konuşma

Zeyrek’in cenaze töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek’in ailesinin kendilerine emanet olduğunu kaydederek, helallik istedi.

6 yaşından beri hep kürsüye çıkıp konuştuğunu, ancak en zor konuşmasının bu olduğunu söyleyen Özel, “Burada gördüğünüz, çocukluk arkadaşları olarak ortak özelliğimiz 15 gün Manisa’dan ayrı kalsak burnumuzun direği sızlardı. Ferdi, benden daha çok Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına ve Manisa’ya” diye konuştu.

NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUM

Başkan Ferdi Zeyrek’in kendisine “Yüküm ağır, memleketi emanet ettin gittin” dediğini aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. Onun kadar çok sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biridir. Mesela hitabeti iyi değildir, kürsüsü. Ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki, dinleyen ağzının içine düşer. Bir sohbet edip,

bir elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok.”

68-80 voltluk akıma kapılmış

Makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti, Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerde Zeyrek’in evindeki havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğu ve tesisatta nem oluştuğu belirlendi. 50 volt üzerindeki elektrik akımının öldürücü olarak nitelendirildiği raporda Zeyrek'in yaklaşık 68- 80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

KORUMA ÖNLEMİ YOKMUŞ

Bilirkişi raporunda, havuz makine dairesinde kaçak akım koruma sisteminin bulunmasına rağmen sistemin korozyona uğrayarak işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önleminin bulunmadığı ifade edildi. Filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek üzere makine dairesine giren Zeyrek’in, ıslak ve nemli zeminde çıplak ayakla bulunduğu da rapora yansıdı. Yapı ruhsatına ilişkin detayların da yer alacağı bilirkişi raporunun, tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.







