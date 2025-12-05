Ömerli Barajı: %15,2 doluluk (Anadolu Yakası’nın ana kaynağı, yaz aylarındaki yüksek tüketimden en çok etkilenenlerden biri).

Terkos Barajı: %18,7 doluluk (Avrupa Yakası için kritik, son yağışlardan sınırlı fayda sağladı).

Büyükçekmece Barajı: %16,5 doluluk (Deniz seviyesiyle bağlantılı, tuzlanma riski taşıyor).

Darlık Barajı: %14,9 doluluk (En düşük seviyelerden, acil müdahale gerektirebilir).

Elmalı Barajı: %19,1 doluluk (Nispeten daha iyi, ancak genel trendi takip ediyor).

Alibey Barajı: %17,8 doluluk.

Sazlıdere Barajı: %16,2 doluluk.

Pabuçdere Barajı: %18,0 doluluk.

Istrancalar Barajı: %15,5 doluluk (Trakya bölgesinden besleniyor, kuraklıkta en hassas olanlardan).

Kazandere Barajı: %17,0 doluluk.