İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İSKİ 5 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 5 Aralık Cuma İSKİ Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 5 Aralık 2025 barajların doluluk oranları…
İstanbul baraj doluluk oranları açıklanan İSKİ verileri ile her gün güncelleniyor. Son dönemde barajlardaki genel doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor. İşte 5 Aralık tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları...
İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI
5 Aralık 2025 İSKİ kentte su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Kazandere Barajı'nda olduğunu açıkladı.
İşte İSKİ baraj sistemindeki güncel durum ve barajlara göre doluluk oranları:
Ömerli Barajı: %15,2 doluluk (Anadolu Yakası’nın ana kaynağı, yaz aylarındaki yüksek tüketimden en çok etkilenenlerden biri).
Terkos Barajı: %18,7 doluluk (Avrupa Yakası için kritik, son yağışlardan sınırlı fayda sağladı).
Büyükçekmece Barajı: %16,5 doluluk (Deniz seviyesiyle bağlantılı, tuzlanma riski taşıyor).
Darlık Barajı: %14,9 doluluk (En düşük seviyelerden, acil müdahale gerektirebilir).
Elmalı Barajı: %19,1 doluluk (Nispeten daha iyi, ancak genel trendi takip ediyor).
Alibey Barajı: %17,8 doluluk.
Sazlıdere Barajı: %16,2 doluluk.
Pabuçdere Barajı: %18,0 doluluk.
Istrancalar Barajı: %15,5 doluluk (Trakya bölgesinden besleniyor, kuraklıkta en hassas olanlardan).
Kazandere Barajı: %17,0 doluluk.