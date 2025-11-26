"Ek atama mümkün değil"





"Norm güncelleme takvimimiz Kasım ayı. 24 Kasım'da yaptığımız 15 bin atamasından sonra norm güncellemeleri yapılacak. Aralık ayı içerisinde 10 bin öğretmen atamasına ilişkin ihtiyaç duyduğumuz alanlar baz alınarak branş dağılımını açıklarız.





Yeni norm güncellemesi yapmadık ama son atamamızda en çok atama yapılan 5 branş sınıf öğretmenliği, özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi ve İngilizce.

Ek atama, mevzuat açısından mümkün değil. Şimdi 2024 yılında yapılan KPSS'ye ilişkin ek atama isteniyor. Yani 2024'te sınav yapıldı, 2025'te başka bir sınav yapıldı. Bizim, 2024'te yapılan sınavla şimdi bir atama yapmamız hukuki açıdan mümkün değil."



