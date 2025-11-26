MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuraları yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ek atama ve 10 bin öğretmen alımı branş dağılımına ilişkin açıklama geldi. Peki, Ek öğretmen ataması yapılacak mı, ek atama ne zaman yapılacak? İşte Bakan Tekin'in açıklaması.
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuraları yapıldı. Atama törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Ek öğretmen ataması yapılacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ek atama ve 10 bin öğretmen alımı branş dağılımına ilişkin açıklama geldi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir açıklama yaptı. Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'a açıklamada bulunan Bakan Tekin, Bahçeli'nin ek atama çağrısı ve branş dağılımı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli yaptığı açıklamada öğretmenlere ek atama yapılmasını talep etti. 2023 ve 2024 KPSS'de başarılı olup kontenjan sorunu nedeniyle atanamayanlara ek kontenjan verilmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, AGS ile 10 bin alımın az olduğunu, bunun artırılması gerektiğini ve 14 aylık akademi eğitiminin de uzun olduğunu söylemişti.
Bu açıklama sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir açıklama yaptı. Bakan Tekin yaptığı açıklamada ek atamanın mümkün olmadığını söyledi ve ek atama talebi, 10 bin AGS öğretmen alımı için şu ifadeleri kullandı:
"Ek atama mümkün değil"
"Norm güncelleme takvimimiz Kasım ayı. 24 Kasım'da yaptığımız 15 bin atamasından sonra norm güncellemeleri yapılacak. Aralık ayı içerisinde 10 bin öğretmen atamasına ilişkin ihtiyaç duyduğumuz alanlar baz alınarak branş dağılımını açıklarız.
Yeni norm güncellemesi yapmadık ama son atamamızda en çok atama yapılan 5 branş sınıf öğretmenliği, özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi ve İngilizce.
Ek atama, mevzuat açısından mümkün değil. Şimdi 2024 yılında yapılan KPSS'ye ilişkin ek atama isteniyor. Yani 2024'te sınav yapıldı, 2025'te başka bir sınav yapıldı. Bizim, 2024'te yapılan sınavla şimdi bir atama yapmamız hukuki açıdan mümkün değil."