Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İlk hafta derbiye sahne olacak

Dört farklı torbadan 2’şer takım, 3 ayrı grupta mücadele edecek. Kulüpler, her torbadan 1 takım olacak şekilde; 2 iç saha, 2 dış saha olmak üzere toplamda 4 karşılaşmaya çıkacak. Grup maçları sonucunda ilk 2 sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere, toplam 8 takım çeyrek finale çıkmaya hak kazanacak.