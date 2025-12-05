Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İlk hafta derbiye sahne olacak

5/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
Türkiye Kupası’nda 4. tur maçlarının tamamlanmasıyla birlikte, grup kuraları bugün çekildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 4. tur elemeleri sonucunda grup aşaması için kuralar çekildi. İlk hafta derbi mücadelesine sahne olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. İşte Türkiye Kupası'nda gruplar ve maç takvimi...

2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turlarının tamamlanmasının ardından gözler grup aşamasına çevrildi. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonunda, turnuvada mücadele edecek takımların yer aldığı gruplar belirlendi.


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FORMATI

Dört farklı torbadan 2’şer takım, 3 ayrı grupta mücadele edecek. Kulüpler, her torbadan 1 takım olacak şekilde; 2 iç saha, 2 dış saha olmak üzere toplamda 4 karşılaşmaya çıkacak. Grup maçları sonucunda ilk 2 sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere, toplam 8 takım çeyrek finale çıkmaya hak kazanacak.


İŞTE TÜRKİYE KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Galatasaray, Başakşehir, Alanyaspor, Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor, Trabzonspor, Fethiyespor.

B Grubu: Samsunspor, Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Bodrum FK, Iğdır FK, Aliağa FK.

C Grubu: Fenerbahçe, Beşiktaş, Gaziantep FK, Kocaelispor, Erzurumspor, Rizespor, Keçiörengücü, Beyoğlu Yeni Çarşı.


KUPADA İLK HAFTA DERBİ HEYECANI

Grup aşamasının ilk haftası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne olacak. Mücadele 23-24-25 Aralık tarihlerinde Kadıköy’de oynanacak.


DÖRT BÜYÜKLERİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin fikstürü:
Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı (Deplasman), Erzurumspor, Gaziantep FK (Deplasman).
Beşiktaş'ın fikstürü:
Fenerbahçe (Deplasman), Keçiörengücü, Kocaelispor (Deplasman) Rizespor.
Trabzonspor'un fikstürü:
Alanyaspor, İstanbulspor (Deplasman), Fethiyespor, Başakşehir (Deplasman).
Galatasaray'ın fikstürü:
Başakşehir, Fethiyespor (Deplasman), İstanbulspor, Alanyaspor (Deplasman).

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI;
Grup aşamasında;

1. maçlar 23-24-25 Aralık 2025,

2. maçlar 13-14-15 Ocak 2026,

3 maçlar 3-4-5 Şubat 2026,

4. maçlar ise 3-4-5 Mart 2026
tarihlerinde oynanacak.

Grup karşılaşmalarının ardından oynanacak çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının oynanacağı tarihler ise sonradan ilan edilecek.





