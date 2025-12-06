Merkezi atama KPSS 2025/2 ne zaman? KPSS 2025/2 tercih tarihleri açıklandı mı, branş dağılımı belli oldu mu?

Yılın son ayına girilmesiyle birlikte merkezi atama heyecanı yeniden gündeme taşındı. KPSS puanıyla atanmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu’nu ve tercih tablolarını ne zaman yayımlayacağını merak ediyor. “KPSS 2025/2 merkezi atama ne zaman başlayacak, tercih tarihleri açıklandı mı?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.
Merkezi atama sürecini yakından takip eden adaylar, KPSS-2025/2 tercih dönemine dair gelecek açıklamalara odaklanmış durumda. ÖSYM’nin kılavuz ve branş dağılımına ilişkin duyurusu merakla beklenirken, birçok kişi “KPSS 2025/2 tercihleri hangi tarihlerde alınacak?” sorusunun yanıtını arıyor.
MERKEZİ ATAMA KPSS 2025/2 NE ZAMAN?
KPSS 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri henüz açıklanmadı.
ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzun ardından Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak için adaylardan tercihler alınacak.
Geçtiğimiz sene KPSS-2024/2 Merkezi Atama tercihleri 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılmıştı.
Bu sene yapılacak 2025/2 Merkezi atama tercihleri için de sürecin sene sonuna doğru başlatılması bekleniyor.