Merkezi atama KPSS 2025/2 ne zaman? KPSS 2025/2 tercih tarihleri açıklandı mı, branş dağılımı belli oldu mu?

12:136/12/2025, Cumartesi
Merkez atama KPSS ne zaman?
Yılın son ayına girilmesiyle birlikte merkezi atama heyecanı yeniden gündeme taşındı. KPSS puanıyla atanmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu’nu ve tercih tablolarını ne zaman yayımlayacağını merak ediyor. “KPSS 2025/2 merkezi atama ne zaman başlayacak, tercih tarihleri açıklandı mı?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

Merkezi atama sürecini yakından takip eden adaylar, KPSS-2025/2 tercih dönemine dair gelecek açıklamalara odaklanmış durumda. ÖSYM’nin kılavuz ve branş dağılımına ilişkin duyurusu merakla beklenirken, birçok kişi “KPSS 2025/2 tercihleri hangi tarihlerde alınacak?” sorusunun yanıtını arıyor.

MERKEZİ ATAMA KPSS 2025/2 NE ZAMAN?

KPSS 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri henüz açıklanmadı.

ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzun ardından Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak için adaylardan tercihler alınacak.

Geçtiğimiz sene KPSS-2024/2 Merkezi Atama tercihleri 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu sene yapılacak 2025/2 Merkezi atama tercihleri için de sürecin sene sonuna doğru başlatılması bekleniyor.

