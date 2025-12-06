Merkezi atama KPSS 2025/2 ne zaman? KPSS 2025/2 tercih tarihleri açıklandı mı, branş dağılımı belli oldu mu?

Merkezi atama sürecini yakından takip eden adaylar, KPSS-2025/2 tercih dönemine dair gelecek açıklamalara odaklanmış durumda. ÖSYM’nin kılavuz ve branş dağılımına ilişkin duyurusu merakla beklenirken, birçok kişi “KPSS 2025/2 tercihleri hangi tarihlerde alınacak?” sorusunun yanıtını arıyor.

MERKEZİ ATAMA KPSS 2025/2 NE ZAMAN?

KPSS 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri henüz açıklanmadı.

ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzun ardından Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak için adaylardan tercihler alınacak.

Geçtiğimiz sene KPSS-2024/2 Merkezi Atama tercihleri 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılmıştı.