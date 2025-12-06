EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ: 5 aylık enflasyon farkına göre 2026'da emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

2026 Ocak ayı emekli maaşı zammı için geri sayım devam ederken, TÜİK’in kasım ayı enflasyon verileri hesaplamaları büyük ölçüde şekillendirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri beş aylık enflasyon farkının netleşmesiyle alacakları zamma odaklandı. TÜFE’nin kasım ayında yüzde 0,87 artmasıyla, yılbaşında geçerli olacak zam oranı için tablo belirginleşmeye başladı. Peki 2026’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte hesaplamalara dair son bilgiler.
Yeni yıl yaklaşırken emeklilerin gözü 2026 Ocak zammına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beş aylık enflasyon farkını ortaya koyarken, maaş hesaplamalarında kritik bir aşama geçildi. TÜFE’nin yıllık ve aylık değişimleri, yılbaşında uygulanacak zam oranı için ipuçları sunuyor. Peki 2026 emekli zammı yüzde kaç olacak ve en düşük maaş hangi seviyelere çıkacak?
ENFLASYONDA 5. ORAN BELLİ OLDU
SSK VE BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına zam, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisiyle belli oluyor. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak-Haziran enflasyon oranı kadar, yani yüzde 16,67 oranında bir zam aldı. En düşük emekli aylığı ise 16.811 TL'ye yükseltildi. Emeklilerin 2026'da alacağı zam için TÜİK tarafından Temmuz-Aralık enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Bugüne kadar enflasyonda 4 aylık veri belli olmuştu. TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan TÜFE rakamları ile de 5. oran da belli oldu.
Kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu. 5 aylık enflasyon toplamı ise yüzde 11,21 oldu. Böylelikle emekliler şimdiden yüzde 11,21 zammı cebine koydu. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle de emekli maaşlarına yapılacak zam kesinleşecek.
BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?
TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin 33 ekonomistin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Anket ile ekonomistlerin enflasyon beklentileri de ortaya çıktı. Ekonomistler Kasım ayı için yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında değişti.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e inmesi bekleniyor.
Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak.
En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.
Kasım ayı enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı:
• Toplam enflasyon: % 11,21
• 5 aylık oluşacak enflasyon farkı: 5,91
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Toplam kümülatif zam: yüzde 17,56