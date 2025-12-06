EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ: 5 aylık enflasyon farkına göre 2026'da emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

ENFLASYONDA 5. ORAN BELLİ OLDU

SSK VE BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına zam, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisiyle belli oluyor. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak-Haziran enflasyon oranı kadar, yani yüzde 16,67 oranında bir zam aldı. En düşük emekli aylığı ise 16.811 TL'ye yükseltildi. Emeklilerin 2026'da alacağı zam için TÜİK tarafından Temmuz-Aralık enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Bugüne kadar enflasyonda 4 aylık veri belli olmuştu. TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan TÜFE rakamları ile de 5. oran da belli oldu.