KYK ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, KYK kredi ve burs toplu ödemeleri ne zaman yatacak? 2025-2026 KYK burs ödeme tarihleri belli oldu mu?
İLK KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na göre, taahhütname onayını tamamlayan yükseköğrenim öğrencileri burs ve kredi almaya hak kazanıyor. İlk kez burs/kredi alanlar, ekim ayından itibaren normal öğrenim süresince ödemelerini alacak. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ay 6–10 arasında hesaplara yatırılıyor. Ancak 2025-2026 ilk burs/kredi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı; duyurulduğunda haberimize eklenecektir.
KYK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN?
Geçen yıl, burs/kredi alan öğrencilere 18-22 Kasım arasında 2 aylık ödeme yapılmıştı. Bu yıl da Kasım ayında iki aylık toplu ödeme yapılması bekleniyor, ancak henüz resmi bir açıklama yok. Yeni bir duyuru olduğunda haberimize eklenecektir.
BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL ÇEKİLİR?
KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacak. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecek.
Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz.
Kullanılabilir statüde Bankkart Genç'iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacak.
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
2025 yılı ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere KYK burs ve kredi miktarı, ön lisans ve lisans öğrencileri için 3.000 TL, yüksek lisans için 6.000 TL, doktora öğrencileri için ise 9.000 TL olarak belirlenmişti.
2026 yılı KYK burs ve kredi miktarı ise henüz açıklanmadı. Burs/krediler için yeni ücretlerin yılbaşından önce açıklanması bekleniyor.