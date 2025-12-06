Emekli maaş zam hesabı değişti: Farklı senaryo masaya geldi! Enflasyon farkı ile refah payı hariç 19.000 TL maaş...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammına ışık tutan kritik veri açıklandı. TÜİK’in duyurduğu Kasım enflasyonu, beş aylık artış oranını büyük ölçüde netleştirdi. Gözler şimdi Ocak ayında maaşlara yansıyacak zamda. Peki 5 aylık oran kaç oldu, emeklilerin alacağı artış ne kadar olacak? İşte kuruş hesabıyla yeni maaş tablosu…
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği Kasım enflasyonu belli oldu. TÜİK verileri sonrası Ocak zammının hesaplamasında kritik basamak tamamlanırken, beş aylık enflasyon farkı da şekillendi. “Emekliye ne kadar zam yapılacak?” sorusu yeniden gündeme geldi. İşte Ocak zammına dair hesaplamalar ve yeni maaşların tahmini aralıkları…
İŞTE BEŞ AYLIK ORAN: EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK DÖNEMEÇ
Ocak zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon hesabında beşinci veri açıklandı. TÜİK’in Temmuz’da yüzde 2.06, Ağustos’ta yüzde 2.04, Eylül’de yüzde 3.23 ve Ekim’de yüzde 2.55 olarak açıkladığı aylık artışlara Kasım ayı da eklendi. Tüketici Fiyat Endeksi Kasım’da yüzde 0.87 yükseldi.
Bu rakamlarla birlikte Temmuz–Kasım dönemindeki enflasyon yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beş aylık artış oranı şimdiden yüzde 11.2 seviyesine ulaştı. Zam hesabında belirleyici olacak son veri ise Aralık enflasyonu.
GÖZLER TABAN AYLIĞA ÇEVRİLDİ
Emeklilerin kesin zam oranı Ocak ayının ilk günlerinde netleşecek. Aralık enflasyonunun duyurulmasının ardından ortaya çıkacak zam oranı, refah payı gibi ek düzenlemelerle artırılabilecek.
Bakanlık bünyesinde taban aylık için de yeni bir çalışma yürütülüyor. Eğer taban aylıklara 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, tahminlere göre en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 19 bin liranın üzerine çıkabilecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT: 16.881,00
% 11.2 zamlı: 18.772
MEVCUT: 17.000
% 11.2 zamlı: 18.904
Ek ödemeli: 19.660
MEVCUT: 17.500
% 11.2 zamlı: 19.460
Ek ödemeli: 20.238
MEVCUT: 18.000
% 11.2 zamlı: 20.016
Ek ödemeli: 20.817
MEVCUT: 19.000
% 11.2 zamlı: 21.128
Ek ödemeli: 21.973
MEVCUT: 20.000
% 11.2 zamlı: 22.240
Ek ödemeli: 23.130
MEVCUT: 21.000
% 11.2 zamlı: 23.352
Ek ödemeli: 24.286
MEVCUT: 22.000
% 11.2 zamlı: 24.464
Ek ödemeli: 25.443
MEVCUT: 23.000
% 11.2 zamlı: 25.576
Ek ödemeli: 26.599
MEVCUT: 24.000
% 11.2 zamlı: 26.688
Ek ödemeli: 27.756
MEVCUT: 25.000
% 11.2 zamlı: 27.800
Ek ödemeli: 28.912
MEVCUT: 26.000
% 11.2 zamlı: 28.912
Ek ödemeli: 30.068
MEVCUT: 27.000
% 11.2 zamlı: 30.024
Ek ödemeli: 31.225
MEVCUT: 28.000
% 11.2 zamlı: 31.136
Ek ödemeli: 32.381
MEVCUT: 29.000
% 11.2 zamlı: 32.248
Ek ödemeli: 33.538
MEVCUT: 30.000
% 11.2 zamlı: 33.360
Ek ödemeli: 34.694
MEVCUT: 31.000
% 11.2 zamlı: 34.472
Ek ödemeli: 35.851
MEVCUT: 32.000
% 11.2 zamlı: 35.584
Ek ödemeli: 37.007
MEVCUT: 33.000
% 11.2 zamlı: 36.696
Ek ödemeli: 38.164
MEVCUT: 34.000
% 11.2 zamlı: 37.808
Ek ödemeli: 39.320
MEVCUT: 35.000
% 11.2 zamlı: 38.920
Ek ödemeli: 40.477
MEVCUT: 36.000
% 11.2 zamlı: 40.032
Ek ödemeli: 41.633
MEVCUT: 37.000
% 11.2 zamlı: 41.144
Ek ödemeli: 42.790
MEVCUT: 38.000
% 11.2 zamlı: 42.256
Ek ödemeli: 43.946
MEVCUT: 39.000
% 11.2 zamlı: 43.368
Ek ödemeli: 45.103
MEVCUT: 40.000
% 11.2 zamlı: 44.480
Ek ödemeli: 46.259
MEVCUT: 41.000
% 11.2 zamlı: 45.592
Ek ödemeli: 47.416
MEVCUT: 42.000
% 11.2 zamlı: 46.704
Ek ödemeli: 48.572
MEVCUT: 43.000
% 11.2 zamlı: 47.816
Ek ödemeli: 49.729
MEVCUT: 44.000
% 11.2 zamlı: 48.928
Ek ödemeli: 50.885
MEVCUT: 45.000
% 11.2 zamlı: 50.040
Ek ödemeli: 52.042
MEVCUT: 46.000
% 11.2 zamlı: 51.152
Ek ödemeli: 53.198
MEVCUT: 47.000
% 11.2 zamlı: 52.264
Ek ödemeli: 54.355
MEVCUT: 48.000
% 11.2 zamlı: 53.376
Ek ödemeli: 55.511
MEVCUT: 49.000
% 11.2 zamlı: 54.488
Ek ödemeli: 56.668
MEVCUT: 50.000
% 11.2 zamlı: 55.600
Ek ödemeli: 57.824
MEVCUT: 51.000
% 11.2 zamlı: 56.712
Ek ödemeli: 58.980
MEVCUT: 52.000
% 11.2 zamlı: 57.824
Ek ödemeli: 60.137
MEVCUT: 53.000
% 11.2 zamlı: 58.936
Ek ödemeli: 61.293
MEVCUT: 54.000
% 11.2 zamlı: 60.048
Ek ödemeli: 62.450
MEVCUT: 55.000
% 11.2 zamlı: 61.160
Ek ödemeli: 63.606
MEVCUT: 56.000
% 11.2 zamlı: 62.272
Ek ödemeli: 64.763
MEVCUT: 57.000
% 11.2 zamlı: 63.384
Ek ödemeli: 65.919
MEVCUT: 58.000
% 11.2 zamlı: 64.496
Ek ödemeli: 67.076
MEVCUT: 59.000
% 11.2 zamlı: 65.608
Ek ödemeli: 68.232
MEVCUT: 60.000
% 11.2 zamlı: 66.720
Ek ödemeli: 69.389
MEVCUT: 70.000
% 11.2 zamlı: 77.840
Ek ödemeli: 80.954