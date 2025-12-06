Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Emekli maaş zam hesabı değişti: Farklı senaryo masaya geldi! Enflasyon farkı ile refah payı hariç 19.000 TL maaş...

Emekli maaş zam hesabı değişti: Farklı senaryo masaya geldi! Enflasyon farkı ile refah payı hariç 19.000 TL maaş...

13:126/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammına ışık tutan kritik veri açıklandı. TÜİK’in duyurduğu Kasım enflasyonu, beş aylık artış oranını büyük ölçüde netleştirdi. Gözler şimdi Ocak ayında maaşlara yansıyacak zamda. Peki 5 aylık oran kaç oldu, emeklilerin alacağı artış ne kadar olacak? İşte kuruş hesabıyla yeni maaş tablosu…

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği Kasım enflasyonu belli oldu. TÜİK verileri sonrası Ocak zammının hesaplamasında kritik basamak tamamlanırken, beş aylık enflasyon farkı da şekillendi. “Emekliye ne kadar zam yapılacak?” sorusu yeniden gündeme geldi. İşte Ocak zammına dair hesaplamalar ve yeni maaşların tahmini aralıkları…

İŞTE BEŞ AYLIK ORAN: EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK DÖNEMEÇ

Ocak zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon hesabında beşinci veri açıklandı. TÜİK’in Temmuz’da yüzde 2.06, Ağustos’ta yüzde 2.04, Eylül’de yüzde 3.23 ve Ekim’de yüzde 2.55 olarak açıkladığı aylık artışlara Kasım ayı da eklendi. Tüketici Fiyat Endeksi Kasım’da yüzde 0.87 yükseldi.

Bu rakamlarla birlikte Temmuz–Kasım dönemindeki enflasyon yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beş aylık artış oranı şimdiden yüzde 11.2 seviyesine ulaştı. Zam hesabında belirleyici olacak son veri ise Aralık enflasyonu.

GÖZLER TABAN AYLIĞA ÇEVRİLDİ

Emeklilerin kesin zam oranı Ocak ayının ilk günlerinde netleşecek. Aralık enflasyonunun duyurulmasının ardından ortaya çıkacak zam oranı, refah payı gibi ek düzenlemelerle artırılabilecek.

Bakanlık bünyesinde taban aylık için de yeni bir çalışma yürütülüyor. Eğer taban aylıklara 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, tahminlere göre en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 19 bin liranın üzerine çıkabilecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT: 16.881,00

% 11.2 zamlı: 18.772

MEVCUT: 17.000

% 11.2 zamlı: 18.904

Ek ödemeli: 19.660

MEVCUT: 17.500

% 11.2 zamlı: 19.460

Ek ödemeli: 20.238

MEVCUT: 18.000

% 11.2 zamlı: 20.016

Ek ödemeli: 20.817

MEVCUT: 19.000

% 11.2 zamlı: 21.128

Ek ödemeli: 21.973

MEVCUT: 20.000

% 11.2 zamlı: 22.240

Ek ödemeli: 23.130

MEVCUT: 21.000

% 11.2 zamlı: 23.352

Ek ödemeli: 24.286

MEVCUT: 22.000

% 11.2 zamlı: 24.464

Ek ödemeli: 25.443

MEVCUT: 23.000

% 11.2 zamlı: 25.576

Ek ödemeli: 26.599

MEVCUT: 24.000

% 11.2 zamlı: 26.688

Ek ödemeli: 27.756

MEVCUT: 25.000

% 11.2 zamlı: 27.800

Ek ödemeli: 28.912

MEVCUT: 26.000

% 11.2 zamlı: 28.912

Ek ödemeli: 30.068

MEVCUT: 27.000

% 11.2 zamlı: 30.024

Ek ödemeli: 31.225

MEVCUT: 28.000

% 11.2 zamlı: 31.136

Ek ödemeli: 32.381

MEVCUT: 29.000

% 11.2 zamlı: 32.248

Ek ödemeli: 33.538

MEVCUT: 30.000

% 11.2 zamlı: 33.360

Ek ödemeli: 34.694

MEVCUT: 31.000

% 11.2 zamlı: 34.472

Ek ödemeli: 35.851

MEVCUT: 32.000

% 11.2 zamlı: 35.584

Ek ödemeli: 37.007

MEVCUT: 33.000

% 11.2 zamlı: 36.696

Ek ödemeli: 38.164

MEVCUT: 34.000

% 11.2 zamlı: 37.808

Ek ödemeli: 39.320

MEVCUT: 35.000

% 11.2 zamlı: 38.920

Ek ödemeli: 40.477

MEVCUT: 36.000

% 11.2 zamlı: 40.032

Ek ödemeli: 41.633

MEVCUT: 37.000

% 11.2 zamlı: 41.144

Ek ödemeli: 42.790

MEVCUT: 38.000

% 11.2 zamlı: 42.256

Ek ödemeli: 43.946

MEVCUT: 39.000

% 11.2 zamlı: 43.368

Ek ödemeli: 45.103

MEVCUT: 40.000

% 11.2 zamlı: 44.480

Ek ödemeli: 46.259

MEVCUT: 41.000

% 11.2 zamlı: 45.592

Ek ödemeli: 47.416

MEVCUT: 42.000

% 11.2 zamlı: 46.704

Ek ödemeli: 48.572

MEVCUT: 43.000

% 11.2 zamlı: 47.816

Ek ödemeli: 49.729

MEVCUT: 44.000

% 11.2 zamlı: 48.928

Ek ödemeli: 50.885

MEVCUT: 45.000

% 11.2 zamlı: 50.040

Ek ödemeli: 52.042

MEVCUT: 46.000

% 11.2 zamlı: 51.152

Ek ödemeli: 53.198

MEVCUT: 47.000

% 11.2 zamlı: 52.264

Ek ödemeli: 54.355

MEVCUT: 48.000

% 11.2 zamlı: 53.376

Ek ödemeli: 55.511

MEVCUT: 49.000

% 11.2 zamlı: 54.488

Ek ödemeli: 56.668

MEVCUT: 50.000

% 11.2 zamlı: 55.600

Ek ödemeli: 57.824

MEVCUT: 51.000

% 11.2 zamlı: 56.712

Ek ödemeli: 58.980

MEVCUT: 52.000

% 11.2 zamlı: 57.824

Ek ödemeli: 60.137

MEVCUT: 53.000

% 11.2 zamlı: 58.936

Ek ödemeli: 61.293

MEVCUT: 54.000

% 11.2 zamlı: 60.048

Ek ödemeli: 62.450

MEVCUT: 55.000

% 11.2 zamlı: 61.160

Ek ödemeli: 63.606

MEVCUT: 56.000

% 11.2 zamlı: 62.272

Ek ödemeli: 64.763

MEVCUT: 57.000

% 11.2 zamlı: 63.384

Ek ödemeli: 65.919

MEVCUT: 58.000

% 11.2 zamlı: 64.496

Ek ödemeli: 67.076

MEVCUT: 59.000

% 11.2 zamlı: 65.608

Ek ödemeli: 68.232

MEVCUT: 60.000

% 11.2 zamlı: 66.720

Ek ödemeli: 69.389

MEVCUT: 70.000

% 11.2 zamlı: 77.840

Ek ödemeli: 80.954

#emekli
#emekli maaş
#Emekli maaş zammı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik faturası devlet desteğinde yeni limit belirlendi! Kimler devlet desteği almaya devam edecek? Sınır kaç olacak?