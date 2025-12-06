Emekli maaş zam hesabı değişti: Farklı senaryo masaya geldi! Enflasyon farkı ile refah payı hariç 19.000 TL maaş...

GÖZLER TABAN AYLIĞA ÇEVRİLDİ

Emeklilerin kesin zam oranı Ocak ayının ilk günlerinde netleşecek. Aralık enflasyonunun duyurulmasının ardından ortaya çıkacak zam oranı, refah payı gibi ek düzenlemelerle artırılabilecek.

Bakanlık bünyesinde taban aylık için de yeni bir çalışma yürütülüyor. Eğer taban aylıklara 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, tahminlere göre en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 19 bin liranın üzerine çıkabilecek.