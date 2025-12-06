MEMUR ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2026 Ocak zammı için geri sayım sürerken milyonlarca memurun gözü açıklanan enflasyon rakamlarına çevrildi. Beş aylık kesinleşen enflasyon farkı ve yeni yılda uygulanacak zam oranı merak konusu olurken, “En düşük memur maaşı ne kadar olacak?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte açıklanan son veriler ışığında oluşan yeni maaş tablosu…
Yeni yıla sayılı günler kala memur maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı araştırmaların odağında. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon farkının ardından gözler memur maaş hesaplamalarına çevrildi. Peki kesinleşen oranlara göre en düşük memur maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar ve güncel tablo…
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu oranla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye yükseldi.
Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.
MEMUR MAAŞI ZAMMI İÇİN YENİ HESAP
Memurlar, yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda maaş zammı alıyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, kümülatif zam oranı yüzde 17,57'ye ulaştı. Bu zamma ek olarak, 1.000 TL'lik taban aylık artışı da uygulanacak.
Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle:
5 aylık enflasyon oranı: %11,21
Enflasyon farkı: %5,91
Toplu sözleşme zammı: %11
Toplam kümülatif artış: %17,57
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kasım ayı enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamayla, mevcutta 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 60 bin 366 liraya yükselecek.
En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 651 lira seviyesinde hesaplandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kasım ayına ilişkin yüzde 0,87'lik TÜFE artışıyla birlikte, 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 11,21'e ulaştı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,21'lik zam oranını hak etmiş oldu.
Böylece, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN YIL SONU ENFLASYON İÇİN NET MESAJ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da yaptığı konuşmada enflasyon için önemli mesajlar verdi. Yıl sonu enflasyon için yüzde 31'e işaret eden Bakan Şimşek, "Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek" dedi.
Bakan Şimşek'in işaret ettiği yüzde 31'lik enflasyon oranı baz alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak. Böyle bir tabloda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12,28 zam oranını ceplerine koyacak. Memur ve memur emeklileri için ise 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6.93 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme kaynaklı zam oranı da eklendiğinde toplam zam oranı yüzde 18.7 olacak.
Kamülatif zam hesabı
Yıllık Enflasyon Oranı %31
6 Aylık Enflasyon Farkı: %6,93
Zam Oranı: %11
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: %18,7
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Yüzde 12,28 zam oranı hesaplamasına göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 954 liraya yükselecek.