ASKİ YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ





YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 6.12.2025 03:00:00

Tamir Tarihi: 6.12.2025 11:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi: Anadolu Mahallesi 494 sokak içerisinde Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı 100 duktil boru arızası nedeni ile su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Anadolu Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi bir kısmı



