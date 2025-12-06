ASKİ, 6 Aralık Cumartesi günü Ankara’da birçok ilçede su kesintisi yapılacağını açıkladı. Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte kesintiden etkilenecek mahalleler ve suyun geleceği ilçe ve saatler.
Ankara’da su kullanıcılarını ilgilendiren planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri, 6 Aralık 2025 birçok ilçede etkili oluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), su şebekelerindeki bakım ve onarım çalışmalarını duyurdu.
ASKİ ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
İşte ASKİ resmi internet sitesinde yer alan Ankara su kesintisi listesi:
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 6.12.2025 00:00:00
Tamir Tarihi: 6.12.2025 04:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Sayın Abonelerimiz;P9 pompa istasyonunda meydana gelen öngörülemeyen arıza nedeni ile 06.12.2025 Cumartesi günü gece 00.00 ile 06.12.2025 Cumartesi günü 04:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Battalgazi, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Ulubey, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Aydınlıkevler, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Hacettepe
ASKİ MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 6.12.2025 00:00:00
Tamir Tarihi: 6.12.2025 05:00:00
Detay: Suyun Üst Kotlara Erişim Tarih ve Saati: 07.12.2025-22:00 Altındağ İlçesi,P-9 pompa istasyonu içerisindeki 1000lik vana değişimi için planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Mamak ilçesinin tamamı
ASKİ ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 6.12.2025 00:00:00
Tamir Tarihi: 6.12.2025 05:00:00
Detay: Altındağ İlçesi,P-9 pompa istasyonu içerisindeki 1000'lik vana değişimi için planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Suyun Üst Kotlara Erişim Saati: 07:00
Etkilenen Yerler: Çamlıtepe, Ön Cebeci, Cebeci,50.yıl,Ertuğrulgazi, Dilekler, İleri, İncesu, Aşağı İmrahor, Orta İmrahor, Aşıkpaşa, Bademlidere, Arka Topraklık, Boztepe, Fakülteler, Erzurum mahalleleri
ASKİ YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 6.12.2025 03:00:00
Tamir Tarihi: 6.12.2025 11:00:00
Detay: Yenimahalle İlçesi: Anadolu Mahallesi 494 sokak içerisinde Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı 100 duktil boru arızası nedeni ile su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Anadolu Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi bir kısmı