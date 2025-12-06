YENİ ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTI TARİHİ: 2026 Asgari ücret zammı ne kadar olur, asgari ücrete yüzde kaç zam gelir?

Asgari ücrette gözler yeniden Pazarlık Masası’na çevrildi. Aralık ayına girilmesiyle birlikte 2026’da geçerli olacak yeni ücret için süreç resmen başlıyor. Geçmiş yıllarda 3–4 toplantı sonunda karara bağlanan asgari ücret için ilk buluşma tarihi açıklandı. İşte zam görüşmelerinin başlangıcı ve süreçte öne çıkan başlıklar…
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Komisyon, 2026 yılı asgari ücretini belirlemek üzere bu ay ilk toplantısını yapacak. Önceki yıllarda birkaç oturum sonunda netleşen rakamın bu yıl nasıl şekilleneceği merak konusu. İşte zam sürecine dair ilk detaylar…
ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTI NE ZAMAN?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti.
Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM OLUR?
Son tahminlere göre asgari ücretin %20 ile %40 arasında bir bantta belirleneceğini, muhtemel olarak %25 civarı, yani 27.630 TL olarak belirlenme ihtimali yüksek görülüyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.