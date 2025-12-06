TORBA YASA MADDELERİ 6 ARALIK 2025! Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

Torba yasa 2025 ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye çıkarılması ve doğum yardımı tutarlarının güncellenmesi, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. AK Parti’nin hazırladığı 15 maddelik torba yasa teklifi yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulacak. Meclis’in yoğun gündeminde ayrıca Siber Güvenlik Başkanlığı ve İklim Kanunu teklifleri de bulunuyor. Torba yasanın içeriği ve yasalaşma süreci merak edilirken, düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği araştırılıyor. Peki, torba yasa 2025 içeriğinde neler var? Teklif hangi aşamada? İşte, detaylar…
TORBA KANUN TEKLİFİ İÇERİĞİ NELER?
AK Parti'nin hazırladığı 15 maddeden oluşan torba kanun teklifi de yeni haftada Meclis Başkanlığı'na sunulacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haftalık çalışmasına 11 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurul, 13 maddesi kabul edilen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek. Teklife göre, Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanından oluşacak.
Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek. Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.
- İklim Kanunu Teklifi
Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi'ni ele alacak.
Teklife göre, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığının strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak.
İklim Değişikliği Başkanlığı, ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak; teşvik mekanizmaları geliştirecek, Türkiye Yeşil Taksonomisini kuracak. İthal edilen malların gömülü sera gazı emisyonlarını ele almak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabilecek. İklim Değişikliği Başkanlığınca Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Karbon Piyasası Kurulu, ulusal tahsisat planını onaylayacak, ETS piyasasında ücretsiz tahsisatların dağılımına karar verecek. Doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetleri yürüten işletmelerin, İklim Değişikliği Başkanlığından sera gazı emisyon izni alması zorunlu olacak.
Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlar, 500 bin Türk lirasından 5 milyon Türk lirasına kadar idari para cezasına çarptırılacak. Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon Türk lirası, bu maddeleri içeren ürünlere veya ekipmana bakım, onarım ve servis amaçlı hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere 250 bin Türk lirası, bu maddeleri içeren ürünlerin veya ekipmanın etiketlenmesi hükümlerine uymayanlara 120 bin Türk lirası idari para cezası verilecek.
Florlu sera gazlarına ilişkin usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak, florlu sera gazlarını kullanan, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon Türk lirası idari para cezası verilecek ve 3 aydan 6 aya kadar Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi verilmeyecek. Doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporu bulunmayan işletmelere 1 milyon Türk lirasından 10 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.
- AK Parti yeni kanun teklifi sunacak
AK Parti milletvekillerince hazırlanan, Karayolları Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının artırılmasına, doğum yardımına, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çalışanlarına "Eurocontrol havacılık tazminatı" verilmesine ve emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin yarın TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİ TORBA KANUN TEKLİFİNDE VAR MI?
Ayrıca AK Parti, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını içeren, 'Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı’na sundu.
TORBA KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
TBMM'de yapılan çalışmaların ardından torba kanun teklifi içeriği yürürlüğe girecek. İlerleyen günlerde teklifin yasalaşması bekleniyor.