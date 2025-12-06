Yeni Şafak
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026 SON AÇIKLAMALAR: Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Brüt - net ücret...

11:196/12/2025, Cumartesi
2026 yılı yaklaşırken asgari ücret zammına dair beklentiler yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Bu yıl 22 bin 104 TL 67 kuruş olarak uygulanan net asgari ücret için yeni rakam merak edilirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı tarih netleşti. Bu hafta yapılacak ilk toplantıda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Kamuoyunda 28 bin TL seviyesi öne çıkan tahminler arasında yer alırken, “2026 asgari ücret ne kadar olacak?” sorusu araştırılıyor.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2026 asgari ücret görüşmeleri başlıyor. 2025 yılı için 22 bin 104 TL 67 kuruş olarak belirlenen net asgari ücretin yeni yılda ne kadar artacağı merak konusu olurken, ilk toplantının bu hafta yapılacağı duyuruldu. Türk-İş ve TİSK temsilcilerinin buluşacağı görüşmeler öncesi 28 bin TL’lik olası rakam dikkat çekiyor. Vatandaşlar, “Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısının tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirecek.

2026'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücretin ne kadar olacağı aralık ayında gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonucunda belli olacak. Komisyonun, nihai karara varıncaya dek 4 toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücretin 31 Aralık 2025 tarihine kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK? İŞTE 2026 İÇİN OLASI ZAM SENARYOLARI!

Asgari ücretin 2026'da ne kadar olacağına yönelik zam senaryoları gelmeye başladı.

Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen yüzde 28,5'lik 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre, net ücretin 28 bin 404 lira, brüt ücretin ise 33 bin 417 lira olması bekleniyor.

İşte asgari ücret için olası zam senaryoları:

YÜZDE 20

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye çıkacak.

YÜZDE 23

Yüzde 23 zam senaryosunda ise, net asgari ücret 27.188 TL'ye, brüt ise 31.986 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 25

Yüzde 25'lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.

YÜZDE 28,5

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 30

Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 35

Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

YÜZDE 40

Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.

