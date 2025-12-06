TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUÇLARI TARİHİ: 1+1, 2+1 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular devam ederken, sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular, kimlik numarasının son hanesine göre kademeli şekilde alınmış, 15 Kasım’dan itibaren ise tüm vatandaşlara açılmıştı. Engelli, şehit yakını, gazi, emekli ve gençler için özel kontenjanların ayrıldığı dev projede süreç 19 Aralık 2025’te sona erecek. Peki, 1+1 ve 2+1 konutlar için TOKİ başvuru sonuçları hangi tarihte duyurulacak?

Yüz binlerce kişinin merakla takip ettiği TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru takvimi işlerken gözler sonuçların duyurulacağı tarihe çevrildi. Kimlik numarasının son hanesine göre alınan başvurular 15 Kasım itibarıyla tüm başvuru sahiplerine açılırken, projede dezavantajlı gruplar için özel kontenjanlar belirlendi. Başvuru sürecinin 19 Aralık'ta tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklanacak. Peki, TOKİ 1+1 ve 2+1 konut sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE? 19 Aralık itibarıyla TOKİ başvuruları sona erecek ve hak sahipliği belirleme kurası başlayacak. TOKİ hak sahipliği kura çekilişi 29.12.2025-27.02.2026 tarihleri arasında yapılacak.

İşte takvim: TOKİ Hak Sahipliği Kura Çekilişi: 29.12.2025-27.02.2026 Projelerin İhale Edilemeye Başlanması: Kasım 2025 yılı itibarıyla Konut Belirleme Kurası: Şubat 2026 itibarıyla Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin İmzalanmaya Başlaması: Şubat 2026 itibarıyla

TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? TOKİ tarafından belirlenen süreç takvimine göre Mart 2027 yılı itibarıyla ilk konutlar teslim edilmeye başlayacak.