Memura taban maaşta 60.000 TL rotası oluştu: Seyyanen zam artı formüller masada! Öğretmen, hemşire, polis...

9/12/2025, Salı
Emekliler ve memurlar için 2026 maaş artışı takvimi yaklaşırken gözler aralık enflasyonuna çevrildi. Zam oranının netleşmesine sayılı haftalar kala, oluşabilecek artış senaryoları gündemin ilk sırasına yerleşti. Enflasyon farkı ve olası refah payı beklentisi hesaplamalara yön veriyor.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memurların 2026 zammı için geri sayım başladı. Ekonomistlerin tahminleri ve TÜİK verileri doğrultusunda şekillenen zam projeksiyonları, özellikle yüksek enflasyon ortamında milyonlarca kişinin beklentisini yükseltti.

ZAM HESAPLARI İKİ FARKLI RAKAMA KİLİTLENDİ

Yılın ikinci yarısına ilişkin beş aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen artış yüzde 11,21, memurlar için enflasyon farkıyla birlikte yüzde 17,55 oldu. Aralık verisinin tabloyu yukarı taşıması beklenirken hesaplamalar iki güçlü senaryoda yoğunlaşıyor.

ARALIK VERİSİ KRİTİK EŞİK: İKİ YÖNLÜ TABLO

Aralık enflasyonunun yüzde 1,16 gelmesi halinde emeklilerin zammı yüzde 12,49, alternatif hesaplamada ise yüzde 12,28 olacak. Memur ve memur emeklilerinde toplam artışın yüzde 18,7–18,92 bandında oluşması öngörülüyor.

PİYASA ANKETLERİ TAHMİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, Aralık için yüzde 1,16’lık bir artışa işaret ediyor. Bu tahmin gerçekleşirse yıllık enflasyon yüzde 31,25 seviyesine çıkacak. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,49, memur kesimine ise yüzde 18,92'lik zam yansıyacak.

BEŞ AYLIK VERİ TABLOYU NETLEŞTİRDİ

Temmuz’dan kasıma kadar sırasıyla yüzde 2,06 – 2,04 – 3,23 – 2,55 – 0,87 artan TÜFE, beş aylık toplamda yüzde 11,21’i buldu. Emeklilerin minimum zammı şimdiden bu oranla kesinleşirken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Şimdi tüm dikkatin toplandığı veri aralık ayına ait olacak.

ŞİMŞEK’İN HEDEFİ HESABI DEĞİŞTİRİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 31 olarak açıklaması hesaplamalara yeni bir çerçeve çizdi. Bu tahmin ikinci altı aylık enflasyonu yüzde 12,28, SSK ve Bağ-Kur zammını ise aynı seviyeye getiriyor. Memurlarda toplu sözleşme ve fark birleşimiyle artış yüzde 18,7'ye ulaşıyor.

Bu hesaplamaya göre 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı 18.953–18.989 TL bandına çıkacak.

MEMURLAR İÇİN TABLO ADIM ADIM BELİRİNİYOR

En düşük memur emeklisi maaşı, yüzde 18,7’lik artışla 26.911 TL’ye yükseliyor. 1.000 TL seyyanen artışın eklenmesiyle rakam 27.911 TL'ye çıkıyor. Zam oranı yüzde 18,92 olarak kesinleşirse maaş 28.111 TL'yi bulacak.

Bazı unvanlardaki yeni maaşlar şöyle:

Unvan Mevcut %18,7 Zamlı %18,92 Zamlı

Memur (9/1) 52.617 63.456 63.572

Şube Müdürü (1/4) 76.659 91.032 91.144

Uzman Öğretmen (1/4) 67.776 81.450 81.597

Polis Memuru (8/1) 68.460 82.478 82.600

Uzman Doktor (1/4) 126.119 150.703 150.932

Mühendis (1/4) 78.200 93.791 93.929

TABAN MAAŞTA SINIR AŞILIYOR: 60 BİN TL ÜSTÜNE ÇIKIYOR

Şu anda 50.503 TL olan en düşük memur maaşı, yüzde 18,7 zam ve seyyanen artışla 60.947 TL seviyesine çıkacak. Üniversite mezunu memurun maaşı ise 63.456 TL'ye yükselecek.

