Memura taban maaşta 60.000 TL rotası oluştu: Seyyanen zam artı formüller masada! Öğretmen, hemşire, polis...

ŞİMŞEK’İN HEDEFİ HESABI DEĞİŞTİRİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 31 olarak açıklaması hesaplamalara yeni bir çerçeve çizdi. Bu tahmin ikinci altı aylık enflasyonu yüzde 12,28, SSK ve Bağ-Kur zammını ise aynı seviyeye getiriyor. Memurlarda toplu sözleşme ve fark birleşimiyle artış yüzde 18,7'ye ulaşıyor.

Bu hesaplamaya göre 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı 18.953–18.989 TL bandına çıkacak.